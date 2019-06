Her er den nye Batman

De unge piger jublede allerede over Robert Pattinson, da han som Cedric Diggory kom så grumme af dage i Harry Potter-filmen 'Flammernes Pokal'. Og fan-jublen nåede nye højder, da han charmerede alle som vampyren Edward Cullen i Twilight-filmene.

Men nu kan drengene også være med, når Pattinson skifter hugtænderne ud med Batmans muskuløse bryst. Og pigerne kan blive bekræftet i, at han vitterlig er det hug, de hele tiden har ment, at han er.

Kontrakten med den 33-årige brite, Robert Pattinson er netop blev underskrevet, bekræfter Warner Bros. Foto: AP

Det er blandt andet Variety, som kan afsløre, at Warner Bros har skrevet kontrakt med den 33-årige brite til den kommende Batman-film. Det ligger helt åbenlyst for Robert Pattinson at spille helt, så nu tager han skridtet fuldt ud og spiller superhelt.

Har solgt for 11,9 milliarder

Produktionen går så småt i gang her i løbet af sommeren, men premieren ventes først omkring juni 2021.

Her er det Christian Bale, der udfylder rollen som Batman i 'Dark Knight Rises'. Foto: Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, at der har været rygter om, at Pattinson skulle krybe i Batman-dragten, men nu er det altså bekræftet fra Warner Bros.

Om Pattinson har præstations-angst over at skulle indtræde i en så ikonisk superheltrolle vides ikke, for skuespilleren har endnu ikke selv haft mulighed for at kommentere nyheden.

Men faktum er, at han har store sko at fylde, for han skriver sig ind i en lang række af elskede flagermus-mænd.

George Clooney har også spillet Batman. Foto: AP

Den første Batman-film er fra 1943 og havde Lewis Wilson i rollen som superhelten. I 1966 blev han afløst af Adam West. Og i 1989 kom den Batman-film, som mange husker med Michael Keaton som Bruce Wayne alias Batman. Denne film var instrueret af Tim Burton, og blev så populær (læs indtjenende) ,at Burton lavede en opfølgning i 1992 igen med Keaton som Batman. I 1995 blev det så Val Kilmers tur til at hoppe rundt med kappen - denne gang med Joel Schumacher ved roret. I 1997 kom Schumachers opfølgning - denne gang med selveste George Clooney som Batman.

Michael Keaton tog to runder som Batman. Foto: Thomas Borberg

I 2005 blev det Christian Bales tur til at spille tegneseriehelten, og det samme gjorde han i 2008 og i 2012.

I 2016 blev Batman spillet af Ben Affleck, og nu er det så Robert Pattinson, der skal løfte den tunge arv.

For vaskeægte Batman-fans er det ikke bare et hylster, der skal fyldes ud, så man må håbe for den tidligere vampyr, at han i fans'nes optik får tilstrækkeligt maget hår på brystet til rollen.

