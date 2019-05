I 2017 forsøgte danske Casper Steinfath at padle den 147 kilometer lange tur fra Danmark til Norge. Han tog afsted i den mørke nat fra den jyske vestkyst, men den unge dansker måtte give op bare 12 kilometer fra Norges kyst.

Men det fik dog ikke den stædige Casper Steinfath til at give op. Med minutiøse forberedelser og koncentreret fysisk træning gjorde han sig klar til et nyt forsøg den 18. marts 2018. Og denne gang fik Casper Steinfath opfyldt sin store drøm.

Det er udgangspunktet for filminstruktøren Peter Alsteds nye dokumentarfilm 'Skagerrak', der fortæller om forberedelserne til samt selve den utrolige tur mod Norge.

Casper Steinfath i sin ensomme kamp med elementerne. (Foto: Fredrik Clement)

Den 18. marts padlede Casper Steinfath som den første i verden de 147 kilometer over Skagerrak med en lufttemperatur på -5 grader og med en vandtemperatur på kun to grader.

Turen tog 18 timer og 26 minutter, og Casper Steinfath forbrændte 12.000 kalorier, før han nåede den norske kyst.

Midt under turen midtvejs mellem Danmark og Norge sagde Casper Steinfath følgende:

- Jeg kan hverken se Danmark eller Norge. Jeg er midt ude i ingenting.

Casper Steinfath navngav selv sin tur 'Viking Crossing' efter de gamle vikinger, der sejlede samme vej over havet for tusind år siden.

Casper Steinfath ses her under de intense forberedelse til turen. (Foto: Fredrik Clement)

Ekstra Bladet har kontaktet Casper Steinfath for at høre, hvad den ekstreme oplevelse egentlig har betydet for ham.

- Hvad var det hårdeste under de 18 timer og 26 minutter på Skagerrak?

- Det hårdeste og det sværeste ved turen var faktisk at sætte fra land i total mørke og stærk kulde. At tage de første paddeltag midt om natten ud i det store mørke var nærmest uvirkeligt. Det virkede totalt skræmmende og grænseoverskridende! Målet om at krydse Skagerrak var totalt uoverskueligt, og både fysisk og mentalt var min krop ved at stå af mange gange undervejs!



- Hvordan var følelsen, da du endelig kunne sætte fødderne på norsk jord?

Det var både en forløsning, men mest af alt var det en følelse af ydmyghed. En ydmyghed over at have krydset et vildt hav som den første nogensinde på et Stand Up Paddle board. Jeg var total brugt og var i løbet af turen blevet presset til mine yderste grænser. At krydse Skagerrak var langt større end alle mine 4 VM titler tilsammen!



- Hvad har turen betydet for dig både mentalt og i dit professionelle virke?

For mig har det været en total 'Game Changer', føler jeg. Jeg har lært at anskue havet på en ny måde og fået endnu mere respekt for Moder Natur. Jeg føler mig mentalt stærkere, bedre rustet og endnu mere sulten på nye udfordringer i fremtiden, både store som små. Derudover kan jeg bestemt mærke, at min saga med Skagerrak har vakt interesse og åbnet mange nye døre både i Danmark og internationalt. Folk er interesserede i historien om, hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde og, ikke mindst, hvad der drev mig. Med filmen 'Skagerrak' håber jeg og Peter Alsted at kunne italesætte dette og starte en diskussion med folk om, hvorfor vi bør tage chancer i livet og bevæge os udover vores individuelle horisonter og comfort zones.



- Og hvad har du lært i forbindelse med den store udfordring?

Jeg føler virkelig at jeg har lært mange ting om mig selv og den verden vi lever i. Ikke mindst har jeg lært om, at det er helt okay at fejle og spørge om hjælp. Efter mit første mislykkede forsøg i 2017 ville det have været nemt at kaste håndklædet i ringen på hele projektet, men jeg følte det var vigtigt at lære noget fra det hele. Derfor prøvede jeg igen, og forsøgte at bruge mine fejl til noget konstruktivt og endeligt finde en vej over det vilde Skagerrak. Derfor siger jeg nu så ofte jeg kan til folk, når de spørger mig om råd: 'Fejl for satan. Fejl. Det er jo derfra vi lærer mest!'

Filmen 'Skagerrak' har gallapremiere i Grand Biografen i København tirsdag den 7. maj. Og den vises i Øst fra Paradis i Aarhus fra den 9. til den 16. maj. Filmen vises også på DR den 21. maj.

Casper Steinfath skreg af glæde, da han endelige nåede frem til Norge efter 18 timer og 26 minutter på havet. (Foto: Fredrik Clement)