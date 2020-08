'Navnet er Braagaard - Knud Braagaard, 007 Bondcollector.' Sådan lyder telefonsvaren, hvis du skal have fat i 71-årige Knud Braagaard.

Knud Braagaard er måske Danmarks største James Bond-fan, hvilket i den grad ses i hans hverdag.

Han samler på James Bond merchandise, og hans samling er så stor, at den behøver sit helt eget rum.

I hans treværelses lejlighed i København har han nemlig indrettet et helt rum med over 1000 genstande fra de britiske agentfilm.

Hans hjerte banker for James Bond, og han har været trofast fan i intet mindre end 38 år. Modelbilerne, dukkerne, slipset og plakaterne taler for sig selv.

Men der er særligt én agent, der har vundet Knuds hjerte.

- Der er kun én. Det er Sean Connery, siger Knud Braagaard til Ekstra Bladet.

I anledningen af Sean Connerys 90 års fødselsdag, 25. august, besøgte Ekstra Bladet Knud Braagaard.

Knud Braagaard har landets største Bond-samling. Foto:Philip Davali

En samling for flere tusinde kroner

Vi skal tilbage til året 1980, hvor Knud Braagaard for alvor blev fan af James Bond.

- Det hele startede da filmen 'Goldfinger' kom ud, og jeg fik en lille legetøjsbil, siger Knud Braagaard og tilføjer:

- Samlingen er for mig, meget værd. Jeg tør ikke tænke på, hvor meget det har kostet mig.

Knud Braagaard kan heller ikke sætte et beløb på den store samling. Men over for Ekstra Bladet fortæller han, at han har en bil stående, der er 40.000 kroner værd.

Til dagligt bruger den 71- årige samler det meste af sin fritid på at bygge landskaber af flamingo og gips, der kan relatere til scener i filmene.

Og de fine landskaber pryder hjemmet.

Dagen i dag bruger han også på at fejre sit store idol, Sean Connery, sammen med en god kammerat, der også er James Bond fan.

- Vi skal have en pizza og en shaken, not stirred( En Vodka Martini drink, red.), og se 'Thunderball' med Sean Connery. Det bliver sjovt, siger Knud Braagard.