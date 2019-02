Legendariske filminstruktører er rasende på Oscar

Der lød ramaskrig, da præsident for Oscar-uddelingen, John Bailey, i denne uge afslørede, at flere prominente priser, som prisen for bedste fotografering og bedste klipning, bliver udeladt af liveshowet.

Priserne vil i stedet blive uddelt under reklamepauserne for at skære ned på showets længde.

Filmbranchens topfolk er nu gået sammen om at skrive et åbent brev til Oscar-ledelsen med en bøn om, at de trækker beslutningen tilbage.

Blandt stemmerne i brevet er de legendariske filminstruktører Quentin Tarantino, Martin Scorsese og Spike Lee.

- At forvise disse essentielle filmiske teknikker til en mindre status er intet mindre end en fornærmelse for os, som har dedikeret vores liv og passion til film, står der i brevet.

- Når anerkendelsen af de ansvarlige for skabelsen af fremragende film bliver formindsket af den selv samme institution, hvis formål er at beskytte dem, så opretholder vi ikke længere Oscar-akademiets ånd og løfte om at hylde film som en fælles kunstform.

Oscar-præsident John Bailey er selv tidligere filmfotograf. Han stod blandt andet for fotograferingen på klassikeren "Groundhog Day" med Bill Murray i hovedrollen.

Adskillige andre filmfolk og Hollywoodskuespillere var ude med riven onsdag.

Alfonso Cuarón, som står bag filmen "Roma", der er nomineret til 10 priser, gjorde det på Twitter meget klart, hvad han synes om beslutningen.

- I filmhistorien har der eksisteret mesterværker uden lyd, uden farve, uden en historie, uden skuespillere og uden musik. Ingen film har nogensinde eksisteret uden fotografi og uden klipning, skrev han på Twitter.

Cuarón er selv nomineret til prisen for bedste fotografering.

Russell Crowe, der i 2001 modtog en Oscar-statuette for bedste skuespiller for filmen "Gladiator", udtrykte også sin forundring på det sociale medie.

- Det er en så fundamental åndssvag beslutning, så jeg vil ikke engang forsøge at kloge mig på den. Det er simpelthen for fucking ubegribeligt, skrev han.

Det er i alt fire priser, der vil blive uddelt under reklamepauserne. Ud over priserne for bedste fotografering og bedste klipning, vil tv-seerne ikke kunne opleve overrækkelsen af statuetten for bedste kortfilm og bedste makeup og hårstyling.

Oscar-uddelingen finder sted natten til mandag 25. februar dansk tid.