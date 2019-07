Megastjerne chokerer fans

For 34 år siden indspillede Tom Cruise en af de mest legendariske pilot-film nogensinde, da 'Top Gun' blev til i San Diego. Nu kan fans af Tony Scott-klassikeren glæde sig over, at der er en toer på vej.

Ved den årlige mega-konference Comic-Con, hvor tusindvis af fans af tegneserier og andre 'populære kunstformer' mødes til en kæmpe fejring, havde Hollywood-stjernen en stor overraskelse med.

Præsenteret af talkshowværten Conan O'Brien indtog Tom Cruise scenen til et stort bifald. Her kunne han fortælle om den længe ventede opfølger på megasuccesen fra 1986.

- Vi skød en film for 34 år siden her i San Diego. Faktisk lige ovre på den anden side af gaden.

- I har spurgt mig i mange år; 'Hvornår laver du endnu en?'. I har været meget tålmodige, så nu synes jeg, det er mit ansvar at levere noget til jer, sagde Tom Cruise til Comic-Con i San Diego.

Du kan se Tom Cruise overraske de mange fans i videoen over artiklen.

Den første 'Top Gun' fra 1986 er den næstbedst indtjenende film om piloter nogensinde kun overgået af 'Pearl Harbour'. Nu skal man ikke vente længe på efterfølgeren, der har fået premieredato 26. juni 2020.

Se den første trailer her.