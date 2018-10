Ny rekord! Billetsalget eksploderer på ny dansk film

Der er ingen tvivl om, at danskerne altid har været begejstrede for forfatteren Jussi Adlers Afdeling Q-bøger med kriminalkommisær Carl Mørck og hans assistent Assad. Og danskerne har også taget fantastisk imod de ind til videre tre film, som Zentropa har filmatiseret, men den fjerde film i rækken 'Journal 64' har allerede slået historisk rekord på sin åbnings-weekend.

Filmen, der er instrueret af Christoffer Boe, har nemlig solgt 215.052 billetter inklusiv snigpremierebilletterne. Det er således den bedste åbning for en dansk film nogensinde, når man tæller snigpremierebilleterne med.

Til sammenligning åbnede film nr. 3. i Afdeling Q-serien 'Flaskepost fra P' i 2016 med 207.669 billetter inklusiv snigpremierebilletterne.

Hos Zentropa er glæden naturligvis stor. Herfra udtaler producer Louise Westh i en pressemeddelelse følgende:

'Journal 64 er lavet, så den kan ses af alle, uanset om de har læst bogen eller set de tidligere film. Historien om to mænd, som er venner og kolleger, er vedkommende for de fleste. Og samtidigt trækker sagen tråde tilbage til et stykke stadig akutelt, men næsten glemt danmarkshistorie, nemlig kvindehjemmet på Sprogø. Det gør filmen til sin helt egen og attraktiv at se på, fortæller Louise Westh.

Mumificerede lig

Filmen tager udgangspunkt i nogle håndværkere, der gør en uhyggelig opdagelse i en ældre københavnsk lejlighed: Bag en falsk mur i lejligheden finder de tre mumificerede lig siddende omkring et spisebord med en ledig plads klar. Kriminalkommissær Carl Mørck og hans assistent Assad i Afdeling Q bliver sat til at finde ud af, hvem mumierne er, og hvem den fjerde plads er tiltænkt. Carl og Assad sætter jagten ind på lejlighedens beboer og finder spor tilbage til den berygtede kvindeanstalt på Sprogø, hvor misrøgt og lægelige forsøg med tvangssterilisering var en fast del af hverdagen for de anbragte, såkaldt utugtige piger. Rædslerne på Sprogø er et overstået kapitel i Danmarkshistorien, men der dukker personer op, som siger, at eksperimenterne er fortsat helt op i vores tid. Carl og Assad indleder et kapløb mod tiden for at forhindre nye mord og overgreb.