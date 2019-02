Ny trailer til 'Ondskabens Kirkegård' - og den er skræmmende

Det lover godt for den kommende genindspilning af 'Ondskabens Kirkegård' - i hvert fald, hvis man skal tro den spritnye trailer.

Stephen Kings berømte roman 'Pet Sematary', blev første gang filmatiseret i 1989 og var dengang en stor succes. I Danmark hed filmen 'Ondskabens kirkegård'.

Den kommende film har stærke kræfter som John LIthgow og Jason Clarke i hovedrollerne og manuskriptforfatteren Jeff Buhler har store ambitioner med filmen:

- Vores mål er at skabe den mest uhyggelige Stephen King filmatisering nogensinde og jeg tror, at det er lykkedes, fortæller han til Dread Central.

I den nye udgave af 'Pet Sematary', der får premiere i april, spiller John Lithgow rollen som Jud Crandall, der advarer sine nye naboer om en ældgammel begravelsesplads, der kan genopleve de døde.

Foto: Paramount Pictures

Familien Creed er flyttet ud på landet i et smukt beliggende hus i et skovområde. Deres nye ældre nabo, Jud Crandall, viser dem i skoven en gammel dyrekirkegård, der har ligget der i mange år. Og det siges, at dyrene genopstår fra de døde, hvis de bliver begravet her.