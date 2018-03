ØV! Danmarks sidste Oscar-håb må gå tomhændet hjem

Den danske fotograf Dan Laustsen vandt ikke en Oscar for bedste fotografering ved nattens prisuddeling. Han var nomineret for filmen 'The Shape of Water'.

I stedet vandt filmfotografen Roger Deakins for filmen "Blade Runner 2049".

Dermed er der ingen af årets Oscar-nominerede danskere, der kan vende hjem med en gylden statuette i kufferten.

Se også: Claes Bang efter Oscar-fuser: - Jeg har det dårligt

Nomineret 13 gange

Filmen 'The Shape of Water, som Dan Laustsen er nomineret til for, er i alt indstillet til 13 Oscars, blandt andet for bedste film, bedste kvindelige hovedrolle og bedste instruktør.

Interaktivt element