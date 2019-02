Oscar-overraskelse: Viggo hyldet

'Green Book' med Viggo Mortensen i hovedrollen vinder prisen for bedste film

'Green Book', der har dansk-amerikanske Viggo Mortensen i hovedrollen, vinder en Oscar-statuette i kategorien bedste film.

Dermed blev den helt store favorit 'Roma' forbigået. 'Roma' vandt dog i kategorien bedste udenlandske film.

'Green Book', som tidligere i år vandt en Golden Globe, handler om racerelationer i 1960'ernes USA. Filmen er instrueret af Peter Farrelly og handler om en sort pianist, der skal eskorteres på en turne af Viggo Mortensens karakter.

Se en forsmag på filmen her.

Mahershala Ali vandt prisen for bedste mandlige birolle for sin rolle som pianisten. Viggo Mortensen var nomineret i kategorien bedste mandlige hovedrolle, men måtte se sig slået af Rami Malek, der vandt for sin rolle som Queen-forsangeren Freddie Mercury.

De øvrige nominerede i kategorien bedste film var 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'Bohemian Rhapsody', 'The Favourite', 'Roma', 'A Star is Born' samt 'Vice'.

Viggo Mortensen kom på scenen med resten af holdet bag Oscar-vinderen 'Green Book'. Foto: Reuters

Oscar-aftenens største vinder er 'Bohemian Rhapsody', der vandt fire ud af i alt fem nomineringer. Netflix-filmen 'Roma' fik næstflest priser. Tre priser ud af hele ti nomineringer.

Her er vinderne af de store kategorier:

* Bedste film: 'Green Book'

* Bedste instruktør: Alfonso Cuarón, 'Roma'

* Bedste mandlige hovedrolle: Rami Malek, 'Bohemian Rhapsody'

Rami Malek vandt en statuette for bedste mandlige hovedrolle. Foto: Reuters

* Bedste kvindelige hovedrolle: Olivia Colman, 'The Favorite'

* Bedste mandlige birolle: Mahershala Ali, 'Green Book'

* Bedste kvindelige birolle: Regina King, 'If Beale Street Could Talk'

* Bedste ikke-engelsksprogede film: 'Roma' (Mexico)

* Bedste originale manuskript: 'Green Book' (Brian Currie, Peter Farrelly og Nick Vallelonga).

* Bedste sang: 'Shallow', Lady Gaga.

* Bedste animationsfilm: 'Spiderman - Into the Spiderverse'

Lady Gaga og Bradley Cooper optræder med sangen 'Shallow' fra filmen 'A Star Is Born'. Foto: Reuters