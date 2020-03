Premiere på ny James Bond-film udskudt flere måneder

Den nye James Bond-film, der har fået titlen 'No Time to Die', skulle have haft premiere den 31. marts ved et stort event i London.

Fans af den britiske agent må nu vente flere måneder med at se Bond i aktion, da premieren er blevet skubbet til den 12. november i Storbritannien. Filmen skulle have haft dansk premiere 12. april.

Det oplyser producerne bag James Bond-filmen på det sociale medie Twitter.

- MGM, Universal og Bond-producenterne, Michael G Wilson og Barbara Broccoli, oplyser i dag, at efter omhyggelig overvejelse og grundig evaluering af det globale biografmarked, vil frigivelsen af 'No Time to Die' blive udsat til november 2020, lyder det i tweetet.

Ifølge The Guardian opfordrede fans i åbent brev tirsdag, at de gerne så filmen blive udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Frygten for coronavirusset har flere steder rundt om i verdenen ført til aflysning af store events og forsamlinger herunder sportsbegivenheder.

Det ser nu ud til, at virusset også kommer til at ramme filmbranchen.

Ifølge det amerikanske medie The Hollywood Reporter har flere tusind biografer været lukket i månedsvis i Kina, mens virusset også har haft sin indvirkning på biografgængere i Sydkorea, Japan og Italien.

Analytikere anslår, at coronavirusset allerede kan have kostet filmindustrien i omkring 33 milliarder kroner i tabt indtjening.

Derfor er James Bond nok ikke den eneste filmkarakter, der er blevet ramt.

Den britiske skuespiller Daniel Craig vil igen indtage rollen som James Bond, og det vil formentlig også være sidste gang.

Det vil samtidig være James Bond-film nummer 25 i rækken.