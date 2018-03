Prisuddeling: Årets dårligste film er kåret

Små digitale ikoner på mobiltelefoner har fået hovedrollerne i en 86 minutter lang animationsfilm ved navn 'The Emoji Movie'.

Filmen er blevet sablet ned af anmeldere verden over, og nu får den også en pris som den værste film i 2017 ved de såkaldte Razzie Awards - oscarprisernes ironiske modstykke.

Mens de bedste filmpræstationer hædres natten mellem søndag og mandag dansk tid ved det stort anlagte oscarshow i Los Angeles, må andre film tage til takke med en razziepris, hvor modtagerne sjældent møder op.

'The Emoji Movie' er den første animationsfilm til at modtage en razziepris for dårligste film.

Den fik også priserne for årets dårligste manuskript og dårligste instruktør.

Filmen har flere store navne på rollelisten, blandt andre T.J. Miller, James Corden, Christina Aguilera og Sofia Vergara.

Andre stjerner måtte også se deres navn blandt prismodtagerne.

Tom Cruise havde den tvivlsomme ære at få en pris som dårligste mandlige skuespiller for sin præstation i filmen 'The Mummy'.

I samme kategori lykkedes det nominerede som Mark Wahlberg, Zac Efron og Johnny Depp at undgå en Razzie.

Værre gik det for Mel Gibson, der fik prisen som årets værste mandlige birolle.

Det var hans præstation i 'Daddy's Home 2', der skaffede ham den.

Blandt kvinderne fik Kim Basinger en pris for sin rolle i efterfølgeren til 'Fifty Shades of Grey'.

The Golden Raspberry Awards, der er prisuddelingens officielle navn, har fejret filmverdenens største flop siden 1980.

Dermed var årets uddeling den 38. af sin slags.

Det er de omtrent 1000 betalende medlemmer af Razzie Awards-komitéen, der udpeger årets værste film.