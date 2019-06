Se traileren her: Legendarisk gyser får en toer

I 'Doctor Sleep' fortsættes historien om Dan Torrance, der nu er 40 år ældre end dengang han som dreng havde et rædselsvækkende ophold på 'Ondskabens Hotel', Overlook Hotel.

Torrance er stadig traumatiseret af oplevelserne fra sin barndom, men har kæmpet for at slutte en vis fred med fortiden. Den fred bliver dog brat afbrudt, da han møder teenagepigen Abra, som, i lighed med ham selv, har den særlige evne 'the shine'.

Det viser sig at Abra har opsøgt Danny, da hun ved, at han har den samme overnaturlige evne, og har brug for ham i kampen mod den onde Rose the Hat og hendes følgere.

Danny er derfor nødt til at vække nogle af fortidens spøgelser til live og se mange af de forfærdelige oplevelser fra sin barndom i øjnene.

Medvirkende tæller blandt andet Ewan McGregor, Rebecca Ferguson og debutanten Kyliegh Curran. Instruktøren er den relativt ubeskrevne Mike Flanagan, som blandt andet står bag Netflix-gyserserien 'The Haunting of Hill House'.

'Doctor Sleep' kan ses i danske biografer fra 7. november.