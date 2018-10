'Skammerens datter 2' byder på dansk films største monster: Se det her

Filminstruktøren Ask Hasselbalch er på vej til at tage dansk fantasy-film til helt nye højder. I den første trailer til hans kommende film 'Skammerens datter 2' byder han nemlig på det største monster i dansk film i nyere tid.

Ask Hasselbalch mener selv, at filmens monster er på top to eller top tre over danske monstre sammen med Reptilicus og Lillebror fra 'Riget'.

Og filmens monster er intet ringere end en gigantisk søslange, som man få et glimt af i slutningen af ovenstående trailer til filmen. Derfor har filmen også undertitlen 'Slangens gave'.

Til Ekstra Bladet fortæller Ask Hasselbalch følgende om sin kommende film, der har premiere i de danske biografer den 7. februar 2019:

- Jeg har lavet en film, som på alle tænkelige måder føles større end den første. Det er en film med masser af girl power. For en genre-fascineret instruktør som mig, har det været en drøm at lave en kæmpe dansk fantasyfilm. Filmen føles større både i det ydre og det indre end den første, og denne gang ligger hovedfokus på filmens heltinde Dina, som går fra at være ung teenager til at blive en ung kvinde i den her film, forklarer Ask Hasselbalch og tilføjer:

Det sejeste uhyre

- Mit motto under optagelserne var 'Go BIG or GO HOME', og jeg lover, at Søslangen fra filmen er et af de sejeste uhyrer, man har set i en dansk film.

- Dansk film er jo sådan ikke rigtig kendt for monstre. Vi har skønne Reptilicus. Men han lever først og fremmest på 60'er-nostalgi. Den her slange er The Real Deal! En kæmpe stor uhyggelig satan, som vores heltinde er nødt til at møde på sin vej. Nu kan man ikke se ansigtet på dyret som sådan i traileren, men jeg var meget inspireret af gamle norske dødmetal-bands som forlæg til slangens design. Et rent og uhyggeligt udtryk er, hvad jeg er gået efter, og det synes jeg lykkes, siger Ask Hasselbalch til Ekstra Bladet.

Rebecca Emilie Sattrup er i øvrigt tilbage i rollen som skammerens datter, og hun får følgeskab af blandt andre Jakob Oftebro, Nicolas Bro, Søren Malling og Dejan Cukic.