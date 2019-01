Skræmmende ny Netflix-film skaber allerede frygt

Glem alt om filmen 'Birdbox'. Den her film er nemlig endnu mere skræmmende. Netflix' nye kommende gyserfilm 'Velvet Buzzsaw' har allerede skabt så meget omtale ,samt forhåbninger, om to timers uudholdelige gys, at filmen nu bliver kaldt for 'den nye Birdbox'.

Men der er altså ca. 15 dage til, at Netflix den første februar viser gyserfilmen, der måske vil gøre dig bange for at kigge på dine egne malerier hjemme i stuen i al fremtid.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Express, Vanity Fair og Daily Mail

En skræmmende scene fra filmen Velvet Buzzsaw. (Foto: Netflix)

Den amerikanske verdensstjerne Jake Gyllenhall spiller hovedrollen som en galleri-ejer, der køber en mystisk samling af malerier, der af kunstverdenen bliver kaldt for brilliante. Men i rollen som galleri-ejeren Morf Vandewalt får Jake Gyllenhaal med købet af de mystiske malerier mange flere problemer, end han kan overskue.

I den nye trailer til filmen 'Velvet Buzzsaw', som du kan se herover, finder Morf Vandewalt ud af, at de uhyggelige og mystiske malerier er blevet udsat for en forbandelse, der betyder, at 'malerierne' vil angribe de personer, som ejer dem.

På et tidspunkt udstiller Morf Vandewalt de uhyggelige malerier i sit galleri, hvor de bliver en gigantisk succes. Men der går ikke lang tid, før tingene begynder at gå galt.

En mand siger på et tidspunkt:

- Har du nogensinde lagt mærke til noget specielt ved de her malerier. Når du kigger længe nok på dem, begynder de at bevæge sig.

Morf opdager personligt den hårrejsende og uhyggelige detalje ved billederne, da han dyrker sex med en kvinde, og pludselig må kravle væk fra sin sex-partner rystende af angst.

Mere skal ikke røbes her.

På rollelisten kan man også finde John Malkovich, Tom Sturridge, Daveed Diggs og Natalie Dyer.