Trailer sprænger rammerne: Set 17 millioner gange på en dag

Hvis du efterhånden har lidt svært ved at hitte rundt i de utallige superheltefilm fra Marvel, er det fuldt forståeligt.

Siden 'Iron Man' havde premiere i 2008 er det blevet til i alt 21 film fordelt på tre faser, og nu følger den 22. i rækken, der har titlen 'Avengers: Endgame'.

Filmen markerer afslutningen på tredje fase, og byder på de tilbageværende heltes endelige opgør med superskurken og halvguden Thanos, som har lagt universet i ruiner.

Her er hele Marvels superhelte-univers Fase 1 Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012) Fase 2 Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015) Fase 3 Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man an the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Planlagt Avengers-film Yderligere planlagte film Spider-Man efterfølger

Guardians of the Galaxy vol. 3

I starten af februar blev en 30 sekunder lang tv-reklame for filmen delt på Marvels officielle Youtube-kanal. Med næsten 20 millioner visninger er den blevet godt modtaget, men meget tyder på, at den officielle trailer kommer til at overgå de tal.

På små to timer er den blevet set omtrent en halv million gange og kommenteret godt 75.000 gange på Marvels officielle Youtube-kanal, så man kan vist roligt konstatere, at mange fans ser frem til afslutningen på Avengers-eventyret.

Se hvorfor folk er ellevilde i traileren over artiklen.

'Avengers: Endgame' har premiere i danske biografer 24. april 2019.

I november 2018 døde Marvels skaber, Stan Lee, i en alder af 95 år. Bliv klogere på den legendariske tegneserieforfatter her. Video: AP/Kristian Hansen.