Ventetiden næsten ovre: På denne dato starter Game of Thrones-finalen

17. april 2019 er det otte år siden det allerførste afsnit af Game of Thrones blev vist på tv, og det bliver næsten på jubilæumsdatoen, vi kommer til at tage hul på ottende og sidste sæson af HBO-serien.

Søndag 14. april klokken 21 er netop blevet bekræftet som premieredato på første afsnit af ottende og sidste Game of Thrones-sæson. Det er dog premieretidspunktet i USA, så danske fans kan forvente at finde afsnittet på HBO's streamingtjeneste i løbet af natten til mandag 15. april omkring klokken 03. Det oplyser HBO til Ekstra Bladet pr mail.

Der er udsendt adskillige kryptiske sæson 8-trailere siden i sommers, og i forbindelse med offentliggørelsen af premieredatoen har endnu en set dagens lys.

Seneste trailer er bogstaveligt talt ligeså kryptisk, for den foregår nemlig i krypterne under Stark-familiens borg, Winterfell.

Her står tre af familiens overlevende medlemmer, Jon, Sansa og Arya pludselig overfor statuer af dem selv, selvom de stadig (så vidt vides) er i live.

Samtidig sniger den isnende kulde, som er superskurken The Night Kings kendetegn, sig ind på de tre Stark'er, før skærmen bliver sort, og man står tilbage med en masse spørgsmål, som vi må vente tre måneders tid endnu med at få svar på.

Du kan fordrive noget af ventetiden med at se den nyeste trailer over artiklen. Herunder kan du se de øvrige sæson 8-trailere:

Denne trailer, udsendt for en uges tid siden, promoverer HBO's serier i 2019, inklusiv Game of Thrones. Et kort klip i traileren varsler drama og intriger mellem Sansa og Daenerys.

Denne trailer, hvor en ulv ædes op af is mens en løve fortæres af flammer, har giver fans hovedbrud. Hvad betyder det egentlig?

Hvad f... betyder det? Ny trailer giver fans hovedbrud

Ottende sæson kommer til at løbe over blot seks afsnit, der til gengæld er i spillefilmslængde, har HBO tidligere oplyst.