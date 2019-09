Verdensstjerne tabte sig 23 kilo: - Jeg var ved at blive sindssyg

Det var et par exceptionelt store klovnesko Joaquin Phoenix trådte ned i, da han takkede ja til rollen som Jokeren i den kommende film om Batmans ærkefjendes tilblivelse.

Især Heath Ledgers portræt af Jokeren i 'The Dark Knight' (2008) efterlader rigtigt meget at leve op til, men hvis man skal tro reaktionerne fra filmfestivalen i Venedig, hvor 'Joker' blev vist for et publikum første gang, lykkes det Phoenix at udfylde skoene.

Hele otte minutters stående bifald fik filmen fra publikum ifølge underholdningssitet NME, og både Varietys og Entertainment Weeklys anmeldelser svømmer over med roser til Phoenix' portræt af staklen Arthur Fleck, der udvikler sig til den velkendte superskurk.

At anmelderne er begejstrede, er dog ingen tilfældighed. Overfor Independent fortæller Phoenix at han tabte sig 23 kilo for at spille, rollen, hvilket var ved at drive ham til vanvid, og i interviewet over artiklen kan du høre 'Walk the Line'-skuespilleren fortælle nærmere om hvordan han gjorde Jokeren til hele sit liv under indspilningerne.

Se interviewet med Phoenix fra filmfestivalen i Venedig over artiklen.