Zombieklassiker - nu i coronaversion

De er verdenskendte i Storbritannien, men herhjemme er Simon Pegg og Nick Frost nok mest kendt for film som zombiekomedien 'Shaun of the Dead'.

I den viste de hele verden, at man bedst muligt overlever en zombie-krise ved at søge tilflugt på den lokale pub med sine nærmeste, og vente på, at det hele er overstået.

Det var dog i 2004, og i den nuværende krise er det ikke tilrådeligt at opsøge det nærmeste vandhul. Derfor har de to britiske komikere nu opdateret den berømte planlægningsscene fra 'Shaun of the Dead' og gjort den mere 2020-aktuel.

I 'Shaun of the Dead' var planen at søge tilflugt på pubben 'The Winchester' indtil faren var drevet over, men under en epidemi som den nuværende går det stik mod anbefalingerne fra alverdens sundhedsmyndigheder og regeringer.

Ligesom de danske så har de britiske udskænkningssteder lukket ned, og premierminister Boris Johnson har opfordret folk til at holde afstand og undgå store forsamlinger, og den opfordring hjælper Pegg og Frost gerne premierministeren med at udbrede.

Du kan se Simon Pegg og Nick Frosts coronaplan i videoen over artiklen. Den oprindelige plan 'fra Shaun of the Dead' kan du se herunder: