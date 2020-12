Filmgigant tager stort streaming-skridt

Coronakrisen har for alvor fået filmelskere verden over til at streame løs, og det udnytter filmgiganten Warner Bros. nu til fulde.

De har besluttet, at alle premierefilm i 2021 skal udkomme samtidig i biografen og på streamingtjenesten HBO Max, oplyser nyhedsbureauet AP.

Det betyder, at film som 'Godzilla vs. Kong', en ny 'Matrix'-film og 'In the Heights' vil kunne nydes på premieredagen med hjemmepoppede popcorn foran fjernsynet frem for i den velkendte biografsal.

Det er det skuffende billetsalg til filmen 'Tenet', der havde premiere i efteråret, samt de mange lukkede biografer i USA, der har fået Warner Bros. til at ty til drastiske midler.

De oplyser dog, at premierefilm kun vil være tilgængelige på HBO Max den første måned. Herefter vil de udelukkende vises i biograferne i en periode.

Dystre udsigter

I en pressemeddelelse giver administrerende direktør for Warner Bros., Ann Sarnoff, udtryk for, at beslutningen er taget, fordi man ikke forventer, at biograferne vil åbne for fuld styrke lige foreløbig.

'Ingen ønsker mere end os, at filmene kommer tilbage på det store lærred. Vi ved, at nyt indhold er biografernes livsnerve, men vi er nødt til at balancere det med en virkelighed, hvor de fleste biografer i USA vil operere med reduceret kapacitet gennem 2021', lyder det.

I meddelelsen kalder Warner Bros' strategien for en 'et-års plan'.

HBO Max er foreløbigt kun tilgængelig i USA.