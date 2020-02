Filmjury trækker sig før stort awardshow

Blot to uger før Cesar Awards, der er den franske pendant til Oscar-uddelingen, har hele den franske filmjury valgt at trække sig.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Sky News.

Tilbagetrækningen sker efter flere ugers ophedet debat om Roman Polanskis nye film 'An Officer And A Spy', der med sine 12 nomineringer topper listen over nomineringer.

Filmen kom ud i Frankrig sidste år blot få dage efter, at en fransk skuespillerinde anklagede Polanski for at have voldtaget hende tilbage i 1975, da hun var 18 år. Voldtægten skulle ifølge hendes udsagn være sket under en skiferie i Gstaad i Schweiz.

86-årige Roman Polanski har afvist alle anklager.

Filmjuryen har enstemmigt valgt at trække sig.

- For at ære dem, der lavede film i 2019, for at genvinde ro og fred og gøre filmfestivalen til en fest, har filmakademiets bestyrelse enstemmigt besluttet at trække sig, lyder det i en udtalelse fra det franske filmakademi.