Filmklassiker fjernet: Den er racistisk

Den klassiske amerikanske film 'Borte med blæsten' er blevet fjernet fra den nye amerikanske streamingtjeneste HBO Max.

Det sker i kølvandet på Black Lives Matter-protester om George Floyds død.

Filmen blev fjernet, efter manuskriptforfatteren John Ridley skrev et indlæg i Los Angeles Times.

'Jeg ved, det virker som en stor forespørgsel at tage en klassisk Hollywood-film ned. Men der er ikke nær så stor en forespørgsel, som når dine børn spørger, om de må deltage i protester i gaderne mod racisme, eller når de spørger dig, hvad du gjorde for at gøre verden til et bedre sted,' skriver John Ridley.

Han ønsker dog ikke, at filmen bliver gemt væk for evigt, blot at den fjernes for en stund for at vise respekt.

En repræsentant fra HBO Max har udtalt til Varity, at filmen skildrer etniske og racemæssige fordomme, der har været almindelige i det amerikanske samfund.

HBO Max understreger, at filmen vil vende tilbage til streamingtjenesten, men inden da skal der ske nogle ændringer.

'Den vil vende tilbage sammen med en diskussion af den historiske kontekst samt en afstandtagen fra disse skildringer, men den vil blive præsenteret, som den originalt blev skabt, fordi ellers ville det være som at hævde, at disse fordomme aldrig eksisterede,' udtaler HBO Max.

'Borte med blæsten' slog i 1939 alle salgsrekorder i hjemlandet. I filmen hærges den hvide rigmandsdatter Scarlett O'Haras perfekte verden, mens Den Amerikanske Borgerkrig udkæmpes.

I skrivende stund kan man ikke streame HBO Max i Danmark.