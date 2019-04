Finaleklar Live: - Jeg ved ikke, om jeg er glad eller ked af det

Følelser kan være en svær størrelse at finde rundt i.

15-årige Live var fredag aften noget rundt på gulvet, da seerne havde sendt hende i dette års 'X Factor'-finale.

- Jeg ved ikke, om jeg er glad eller ked af det, sagde hun til Ekstra Bladet kort tid efter, at Sofie Linde havde råbt hende op som den sidste finalist.

Live har en gang tidligere prøvet at blive nævnt som den sidste til at gå videre i 'X Factor's dramatiske afslutning. Og det er mere end nervepirrende at stå der og vente på at få sin videre skæbne i programmet afgjort.

- Hver gang er et helvede. Men ved virkelig ikke, hvad der kommer til at ske, så man står der og overtænker alt. Det føles som flere timer, og det er så ubehageligt, siger hun.

Men nu er finalepladsen sikret, og det er Live mere end tilfreds med. Om det bliver til en sejr i 'X Factor' 2019, virker til at betyder mindre for den unge pige.

- Nu er jeg kommet til finalen, og det havde jeg aldrig regnet med. Så bare det at have den her oplevelse - at komme med i finalen - det synes jeg er præmie nok i sig selv.

- Men du vil gerne vinde, ik?

- Jo jo, men jeg synes bare, at det er en fed oplevelse i sig selv, siger Live.

Farvel før finalen

I finalen skal Live syng mod Benjamin, der lige som hende selv har Ankerstjerne som montor. Den sidste finalist er Blachmans Kristian Kjærlund.

Fredag aften røg Oh Lands pigegruppe Echo ud, og hun har derfor inden deltagere med i finalen.

