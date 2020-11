Flået ud: For vild til knaldeprogrammet

Andreas Korsbakke er tilbage i 'Ex on the Beach' - første gang formåede han at knalde sig ud af knaldeprogrammet

'Ex on the Beach' er Danmarks vildeste realityprogram, men man kan åbenbart også være for vild.

Det kan Andreas Korsbakke skrive under på. Han er aktuel i All Star-sæsonen, der vises netop nu, men hvis man ikke er klar over det, så deltog han også ganske, ganske kortvarigt i den sidste sæson, hvor han ganske enkelt blev smidt ud på rekordtid, fordi han havde været for vild.

Da han sammen med Amalie Thulstrup, der også er deltager i årets sæson, gæster Ekstra Bladet, forklarer han, hvordan han ganske enkelt knaldede sig ud af knaldeprogrammet.

- Jeg bliver sat på et hotel, hvor der åbenbart er brasiliansk helligdag den weekend, så der var rimelig meget sprut og bikinipiger nede i poolen. Og så ender det med, at jeg tager i byen med nogle piger – en familie faktisk, og jeg har ikke nogen pung eller noget som helst, så de står bare og køber drinks til mig hele natten, siger Andreas Korsbakke i videoen, der kan ses over artiklen.

To ud af tre fandt hans lynexit mere morsomt end den sidste.

Han fortsætter:

- Så går jeg i seng klokken fire, og jeg skulle op halv seks om morgenen, så jeg var bare bagstiv nede på stranden, hvor vi skulle møde hinanden (i 'Ex on the Beach', red.), og ja, jeg var jo sammen med en brasiliansk pige også, så de var ikke så friske på, at jeg skulle ind og være sammen med andre inde i villaen.

- De var simpelthen bange for, at du skulle sprede sygdomme?

- Ja, jeg tror, de var lidt bange for det.

Derfor blev det til vel historiens hurtigste exit i 'Ex on the Beach'.

Hør i klippet over artiklen om han ville gøre det hele om, hvis han kunne, eller om han stadig havde taget byturen.

