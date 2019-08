Flere ansøgere end nogensinde: Her er deltagerne i 'Gift ved første blik'

Den 22. august skal vi igen se en gruppe danskere kæmpe for at finde kærligheden i DR-succesen 'Gift ved første blik'.

I sidste sæson af programmet formåede to ud af fire par at finde kærligheden og forblive gift, da kameraerne slukkede.

Om succesraten bliver lige så god i år, må tiden vise.

Herunder er de 10 medvirkende.

'Gift ved første blik' 2019 1 af 10 Anja, som er marketingskoordinator og bor i Tilst uden for Aarhus. 2 af 10 Michael fra Mørkøv, som er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. 3 af 10 Henriette fra Silkeborg, som studerer mediegrafik og maler i sin fritid. 4 af 10 Maja, som bor på Amager og arbejder som tale/hørekonsulent. 5 af 10 Christina, som arbejder som kontorassistent og bor i lejlighed i Farum. 6 af 10 Claus fra Odense, der arbejder som socialpædagog. 7 af 10 Luna, som er uddannet pædagog. Hun bor i Høje Gladsaxe og har to voksne børn. 8 af 10 Anders, som bor med sin hund i København og arbejder i Illums Bolighus. 9 af 10 Dennis fra Viborg, der arbejder som konsulent og går op i plantebaseret mad. 10 af 10 Frederik, som arbejder som data collection scout og bor i Humlebæk.

Flere ansøgere end nogensinde

Flere end 600 danskere har ansøgt om at deltage i den kommende sæson af 'Gift ved første blik', hvilket er flere end nogensinde. Det skriver DR i en pressemeddelse.

Det er ikke det eneste, der har ændret sig fra sidste år.

I år skal man følge fem par i stedet for fire. DR har derudover indført en masse andre ændringer, som skal hjælpe de medvirkende til at få større succes med kærligheden i programmet.

Man har blandt andet besluttet, at det vil give god mening at inddrage familie og venner langt mere, end man har set i de tidligere programmer.

Derudover ser vi i år, at de nygifte par flytter sammen, inden de tager på bryllupsrejse, dette for at skabe mere ro efter en hæsblæsende bryllupsdag.

- Missionen i 'Gift ved første blik' er at få et ægteskab mellem to fremmede til at vokse sig stærkt og levedygtigt. Derfor bliver eksperimentet hele tiden justeret og tilpasset for at skabe endnu bedre muligheder for de medvirkende, og for at vi alle på nye måder kan blive klogere på kærlighedens og parforholdets forskellige udfordringer og muligheder, fortæller redaktør Stine Preem fra DR.

Det bliver igen eksperterne Gert Martin Hald og Mette Smidt, der skal støtte deltagerne undervejs i programmet.

Nye sendedag

Man skal dog være opmærksom på, at programmet tidligere har været sendt om onsdagen, men i år bliver programmet i stedet for flyttet til torsdag aften kl. 20:00 - stadig på DR1.

Desuden bliver programmet faktisk vist samme dag på dr.tv allerede fra kl 06:00 om morgenen, så man har faktisk mulighed for at se forud for programmet.

De nye afsnit af 'Gift ved første blik' har altså premiere den 22. august kl. 20:00 på DR1.

Der bliver dog sendt et såkaldt 'optaktsprogram' den 21. august på selvsamme kanal, hvor man kan blive opdateret på, hvordan det går de tidligere deltagere.

