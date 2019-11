Flygtede fra 'Vild med dans': Derfor vil TV2 ikke tvinge Umut

I slutningen af oktober meddelte kroejer Umut Sakarya, at han trak sig fra 'Vild med dans'. Mandag kom det frem, at han mente det alvorligt, da han trak stikket. Ikke engang til afdansningsballet og den store finale i Horsens har Umut Sakarya tænkt sig at dukke op med sin dansepartner Jenna Bagge.

Chok: Deltager ikke i 'Vild med dans'-finalen

Hos TV2 tager man årets uden sammenligning mest sprælske og omtalte deltagers beslutning til efterretning.

'Når Umut forlader 'Vild med dans', fordi presset bliver for meget, har vi selvfølgelig ikke interesse i at genåbne for det pres ved at kræve, at ham og Jenna danser i finalen. Der er en del træning op til, og det skal man kunne overskue at deltage i,' skriver programmets redaktør, Thomas Strøbech, i en sms til Ekstra Bladet.

Han skriver samtidig, at andre deltagere, der af den ene eller den anden grund har trukket sig fra 'Vild med dans', heller ikke har været presset til at komme til finalen i de foregående sæsoner.

Rasende: - Det er direkte uopdragent

Umut er velkommen til finalen, hvis han ændrer mening, lyder det fra redaktøren af programmet. Foto: Ritzau Scanpix

'Sådan har det også været tidligere i lignende tilfælde, men Umut er selvfølgelig velkommen i Horsens på finaleaftenen, hvis han har lyst til det,' understreger Thomas Strøbech.

Det var strømmen af negative beskeder på de sociale medier, der fik Umut Skakarya til at forlade 'Vild med dans' i utide. Det meddelte han selv på Instagram 31. oktober.

'De negative kommentarer på de sociale medier er simpelthen gået hen og blevet for meget for mig. De startede med personlige svinere som intet havde at gøre med dansen, underholdningen og det sjove. Den sidste dråbe som fik glasset til at flyde over var at disse mennesker er begyndt at svine mit hjertebarn Guldkroen til, helt uden filter,' skrev kokken blandt andet på sin Instagram-profil.

Også Jenna Bagge gik til tasterne på de sociale medier efter partnerens pludselige exit. Her skrev hun, at hun accepterede Umut Sakaryas beslutning.

'Så sluttede min 'Vild med dans'-sæson for i år. Det er aldrig nemt, når det slutter, men i år må det helt klart være det sværeste år for mig. Jeg ville ønske, at vi stadig kunne danse videre, men sådan skulle det ikke blive. Jeg må bare acceptere, at Umut har brug for at stoppe det hele her,' skrev hun.