Flytter kanal: Populært DR-program vender tilbage

De har spist stort set alt fra råge til flodhest, og nu er Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe klar til sætte tænderne i en række nye mærkværdige dyr.

De to sultne herrer fra det populære DR-program 'Nak & Æd' går fra august i luften med 10. sæson af deres naturprogram.

Kokken Kirk og naturmanden Skouboe plejer at husere på DR2, men den kommende sæson flytter man over på DR's hovedkanal, DR1.

På Facebook kalder de det selv for 'breaking news', at de skal flytte.

'BREAKING NEWS! 10 år senere træder Jørgen og Nikolaj ind på den store scene. Fra onsdag den 21. august nakker og æder vi nemlig videre på DR1 i otte helt nye programmer fra ind- og udland. Mod nye højder og go' sommer!, skriver de.

Meddelelsen om den nye sæson er ikke overraskende blevet taget rigtig godt imod blandt alle programmets fans.

'Bedste program DR nogensinde har lavet,' skriver Jonathan Clausen på Facebook, hvor også Majbrit Andersen har ros til Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe.

'Her hjemme glæder vi os til et gensyn med hele holdet. Elsker bare Jørgen og Nikolaj på slap linie. Rigtig god sommer,' skriver hun.

Dennis Norman Hass er også svært begejstret over flere 'Nak & Æd'-programmer.

'Det bliver bare hyggeligt at få de to banditter tilbage med nye afsnit. Har tyndslidt de gamle afsnit fuldstændigt,' skriver han.

Konceptet bag 'Nak & Æd' - altså at gå ud i naturen og dræbe et dyr og så spise det, er så populært, at det er gået hen og er kommet på skoleskemaet.

I april måned skrev Jydske Vestkysten, at Vittenbergskolen i Ribe har sat 'Nak & Æd' på skemaet.

- Jeg er selv lystfisker og friluftsmenneske, og jeg har set programmet, der vækkede min interesse, fortalte folkeskolelærer Jakob Warming til Ekstra Bladet i april.

- Vi har altid lavet forskellige ting og kørt nogle temadage. I år tænkte vi at se, om programmet kunne blive et helt fag.

Siden jul har eleverne hver tirsdag eftermiddag haft mulighed for at få 'Nak & Æd' på skoleskemaet, og det har indtil videre været en succes.

Som det fremgår af 'Nak & Æd's opslag på Facebook vil den nye sæson byde på otte programmer fra både Danmark og udlandet. Der er sæsonpremiere onsdag 21. august.