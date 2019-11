Fodboldfrue i overraskende jobskifte

Søndag 3. november havde anden sæson af Xee-serien ’Sunday’ premiere, hvor komikeren Melvin Kakoozam spiller hovedrollen.

Der er dog også flere velkendte ansigter i serien, blandt andet skuespillere Birthe Neuman og Peter Gantzler samt fodboldspilleren Nicolai Jørgensens kone, Theresa Kofoed.

Theresa spiller Sundays kæreste, Emma Sofie, i Xee-serien. Foto: Ritzau/Scanpix

Selvom Theresa tidligere har kunnet ses på skærmen i TV2 ZULU-programmet ’Kærester med landsholdet’, er det første gang, at hun har prøvet kræfter med skuespil. I ’Sunday’ har hun nemlig fået en mindre rolle som Sundays kæreste, Emma Sofie, og der er ingen tvivl om, at Theresa har nydt at være med.

- Det var helt nyt for mig at lave skuespil, men det var virkelig sjovt at være med og prøve det. De ringede og spurgte, om jeg ville være med, og jeg er aldrig bange for at kaste mig ud i en udfordring. Det var jo også meget satirisk, så det var ikke noget super seriøst, hvilket nok er meget fint, nu jeg ikke er uddannet skuespiller. Jeg er ikke bleg for at tage lidt pis på mig selv, så det var så sjovt det hele, fortæller Theresa til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave mere skuespil fremadrettet. Det har jeg ikke lige tænkt over. Det er jo ikke den boldgade, jeg gør mig mest i, så jeg tror mest, det var en sjov mulighed, der lige opstod, som jeg greb, fortsætter hun.

Gravid under optagelserne

Tilbage i foråret blev optagelserne skudt i kassen, men dengang var det stadigvæk en hemmelighed, at Theresa var gravid, da det var tidligt i forløbet, og hun erkender, at det var en hård omgang at skjule det for produktionsholdet og medspillerne.

- Jeg havde det bare så dårligt. Jeg var ret presset, og jeg gik virkelig til snackbordet og var super bleg, siger hun og fortæller, at hun den første tid kæmpede meget med kvalme.

Til at begynde med i graviditeten havde jeg det virkelig dårligt, da jeg lige tog hele turen med kvalme og svimmelhed. Men vi kom da igennem det, og jeg har heldigvis haft en fin graviditet bortset fra starten, hvor jeg var så dårlig.

For fem uger siden fik Theresa sig lidt af en overraskelse, da vennerne holdt babyshower for hende (Privatfoto)

Selvom hun nyder at lave tv, skal vi dog ikke forvente at se hende på skærmen igen lige foreløbigt.

- Lige nu har vi kørt to sæsoner ’Kærester med landsholdet’, og jeg har været sindssygt glad for at lave det. Også nu hvor jeg arbejder med sociale medier, har det været sjovt at vise lidt mere af mig selv, hvilket vi har fået lov til i programmet. Men lige nu er jeg højgravid, og der venter et helt nyt kapitel i mit liv, som jeg ikke ved, hvordan bliver, fortæller Theresa og fortsætter:

- Så det eventyr har jeg lidt behov for at tage i mit tempo, og derfor er der ikke noget tv med mig, da jeg har behov for, at denne omvæltning kommer i første række, og derfor har jeg ikke lige sagt ja til noget.

En privat sag

Både Theresa og Nicolai er kendte ansigter i offentligheden, og de har begge over 100.000 følgere på Instagram. Alligevel har de begge været meget hemmelighedsfulde, når det kom til Theresas voksende mave og graviditetsforløbet, og det har der været en grund til.

- Jeg har haft brug for at holde hele graviditeten ret privat, hvilket faktisk også har overrasket mig selv lidt. Men generelt har jeg det sådan, at alt sådan noget med familie er ret privat. Den del er jo heller ikke så meget med i ’Kærester med landsholdet’, fortæller hun.

- Når vores søn kommer, kan jeg da nok ikke lade være med at dele billeder af ham, men samtidig er det noget nyt, og det behøver jeg ikke dele med alle, uddyber hun og tilføjer, at selvom parret bor i Rotterdam, har de haft stor støtte af deres familie fra Danmark undervejs i forløbet.

Theresa og Nicolai tilbage i juni, hvor de endnu ikke havde afsløret, at en lille ny var på vej. (Privatfoto)

- Vi er jo heldigvis så privilegerede, at det kun tager en time med fly at komme til Danmark og hjem til familie og venner. Og vi er ofte i Danmark, og de er ofte på besøg hos os. Så vores nærmeste har faktisk været tæt på hele vejen, selvom vi ikke bor i samme land. Det har været rigtig dejligt. Det er først her til sidst i graviditeten, at jeg ikke må flyve, så nu er jeg i Rotterdam, indtil vores søn kommer til verden. Og så kommer familien ned, når den tid er, fortæller Theresa.

Den blonde skønhed er også hemmelighedsfuld, når det kommer til terminsdatoen, men hun kan afsløre, at hun efterhånden er langt henne. Der er derfor heller ingen tvivl om, at sommerfuglene i maven efterhånden er ved at være store.

- Selvom jeg er uddannet projektkoordinator, så har jeg svært ved at planlægge noget frem i tiden, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvad det er, jeg står overfor. Jeg er bare så spændt og glæder mig helt vildt – også bare til at være i det, forklarer hun.

- Det er dog også vigtigt for mig, at jeg stadig også er nogens kone, veninde, datter og forretningskvinde, så jeg håber, jeg får en sej lille gut, som jeg kan tage med mig rundt. Lidt ligesom jeg tager min hund med nu – selvom det selvfølgelig ikke er helt det samme. Det bliver i hvert fald mega spændende, og jeg glæder mig helt vildt meget – og det samme gør Nicolaj, slår hun fast.

