'Først til verdens ende'-deltager: - Jeg er meget mere end en diagnose

For soldaterkammeraterne Kim Thygesen og Carsten Christophersen, der begge er medvirkende i TV2's nye programserie 'Først til verdens ende', handlede rejsen om mere end blot at komme først frem til Singapore og vinde 250.000 kr.

For dem handlede det nemlig om at genfinde deres gamle venskab.

Da Kim Thygesen tilbage i 2010 blev diagnosticeret med posttraumatisk stress syndrom (PTSD), måtte han forlade forsvaret, hvilket efterlod en kløft i venskabet mellem de to.

- At stoppe i Forsvaret var rigtig hårdt. Det var svært for mig at se Carsten efterfølgende og acceptere, at han lavede alt det, jeg holder så meget af. Derfor satte jeg en afstand til Carsten og kasernen. Jeg ville simpelthen ikke komme derud, siger Kim Thygesen til Ekstra Bladet.

For Kim Thygesen betød deltagelsen i programmet også, at han kunne vise resten af Danmark, at folk, der er diagnosticeret med PTSD, ikke kun behøver at være hjemmegående.

- Det er vigtigt for mig at kunne vise, at jeg er meget mere end en PTSD-diagnose. Jeg har en fornemmelse af, at mange mennesker tænker, at PTSD-soldater kan ingenting. Jeg har også en fornemmelse af, at rigtig mange mennesker med PTSD selv siger, at de ikke kan noget, siger Kim Thygesen og fortsætter:

- Jeg havde rigtig svært ved at tage ud i butikker, handle og være sammen med andre mennesker. Men man er nødt til at skubbe grænsen og træde lidt over den, fordi hver gang man har trådt lidt over den, så rykker den sig en lille smule.

Soldaterkammeraterne Kim og Carsten er nået til Verona i Italien. Foto: TV2

Den indre og ydre rejse

Under rejsen opdagede Kim Thygesen op til flere gange, at Carsten Christophersen havde brug for hans hjælp, hvilket blandt andet var med til at styrke båndet mellem de to.

- På vores tur blev jeg overrasket over, at Carsten også havde brug for mig og min hjælp. Nogle gange var jeg nødt til at tage over. Det betød rigtig meget og gjorde, at jeg fik mere selvtillid hen ad vejen, siger Kim Thygesen.

I forbindelse med rejsen var det også et fokuspunkt for Carsten Christophersen, at Kim Thygesen ville få mere selvtillid i forhold til hans diagnose.

- Jeg havde fokus på at prøve at rumme det at have en ven, der har denne diagnose. Jeg skulle huske på, at når han bliver presset over sin PTSD, er det ikke med vilje, hvis han gør noget uhensigtsmæssig, som for mig kan virke underligt. Jeg overlod også beslutninger til Kim for at presse ham ud på tynd is. Det synes jeg virkelig har givet pote, siger Carsten Christophersen og fortsætter:

- Mit helt klare indtryk er, at Kim har fået øjnene op for, at han rummer mere i forhold til, hvad han frygtede, efter han har fået den her sygdom.

En stor øjenåbner

Begge to er vant til at være iført uniform og klare tingene selv, og derfor var det meget grænseoverskridende at skulle bede andre folk om hjælp til at klare helt basale opgaver.

- Vi har altid været afhængige af hinanden i Forsvaret. Men i Forsvaret skulle vi gemme os for andre, nu var det pludselige et krav at have kontakt til andre. Det var virkelig svært til at starte med, og vi skulle bryde mange grænser. Der var en masse angstprovokerende spørgsmål, siger Kim Thygesen.

- I mit arbejde skal jeg forsøge at have så meget kontrol som overhovedet muligt. Det var en kæmpe udfordring at lægge kontrol i andres hænder. Vi var rigtig dårlige til at bede om hjælp i starten, men vi lærte hurtigt at vores fejl og blev mere imødekommende overfor folk, siger Carsten Christophersen.

For begge to har deltagelsen i programmet været en stor øjenåbner i forhold til, hvordan verden ser ud fra et andet synspunkt.

- Fordi vi har været i Forsvaret og rejst på en bestemt både, har vi nok altid haft et negativ syn på verden. Det blev gjort til skamme meget tidligt på rejsen. Det er en øjenåbner, hvor meget andre mennesker vil hjælpe folk. Det har været meget rørende, synes jeg, siger Kim Thygesen.

- Med mit arbejde og de oplevelser jeg har, var mit indtryk af verden noget mere negativt og mere forbeholdende, i forhold til hvad det er nu. Det er mega fedt at få lov til at opleve, at mennesker gerne vil hjælpe. Hvis man kan bede om hjælpen, så skal folk nok hjælpe, siger Carsten Christophersen.

Soldaterkammeraterne Kim og Carsten fra 'Først til verdens ende'. Foto: TV2.

'Først til verdens ende' sendes tirsdag og torsdag på TV2 klokken 20:00.