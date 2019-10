Første biseksuelle deltager i dansk nøgenprogram

Når tv-succesen 'Date mig nøgen' mandag aften vender tilbage på skærmen, bliver det med en helt speciel deltager i premiereafsnittet.

Aftenens hovedperson, 29-årige Ella fra Ikast, er nemlig den første biseksuelle deltager i den danske udgave af programmet. Det betyder, at der både vil være nøgne mande- og kvindekroppe at vælge imellem, når hun skal finde sig en date.

- I og med jeg har præferencer på begge fronter, har jeg også lidt mere at vælge imellem, kan man sige, siger hun med et grin til Ekstra Bladet.

Ella skal i aften finde sig en date i den helt nye sæson af 'Date mig nøgen'. Foto: Per Arnesen/TV2

Ifølge Ella er det dog ikke altid en dans på roser at spille på begge hold.

- Det er ikke altid det letteste, hvis man skal slå sig ned og have en fremtid med den samme person. Det har været et problem, at jeg også er til kvinder. Mange mænd siger, det er cool nok, men når det kommer til stykket, er det ikke alle, der kan kapere det, forklarer Ella.

- I starten synes de, det er superfedt, men de kan ikke leve med det på sigt. De har ikke kunnet klare, at jeg har haft mine præferencer på sidelinjen, og så får de mindreværdskomplekser.

Ikke blufærdig

Ella har vidst, hun var til begge køn, siden hun blev teenager. Hun har altid levet en vild tilværelse, hvor det ikke var vigtigt at holde sig inden for de sociale rammer.

- Jeg har ikke et problem med at smide tøjet i sjov og lige lave et nøgenløb gennem byen eller noget. Det er også en af grundene til, at min veninde meldte mig til 'Date mig nøgen'. Når jeg er nede i hendes butik og skal prøve tøj, smider jeg også bare trøjen og prøver en ny i stedet for at stå og vente på omklædningsrummet. Jeg er ikke blufærdig, siger hun.

Der bliver set godt efter, når Ella og værten, Ibi Makienok, går på opdagelse i de nøgne kroppe. Foto: Per Arnesen/TV2

Derfor har hun heller ikke gjort sig de helt store overvejelser om at smide tøjet på landsdækkende tv i bedste sendetid.

- Jeg har det egentlig fint med, at hele Danmarks befolkning kan se med. Landet er jo ikke så stort, siger hun.

- Jeg kan godt lide at stå forrest og være i fokus. 'Hokus pokus, Ella i fokus', kan man sige.

Anden sæson af 'Date mig nøgen' har premiere mandag klokken 20.40 på TV2 ZULU og TV2 PLAY.