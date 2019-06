Første klip fra voldsom IS-film

Traileren til Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsens spillefilm 'Ser du månen, Daniel' om den unge danske freelancefotograf Daniel Rye, der i mere end et år var gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien, er netop offentliggjort..

Med offentliggørelsen af traileren får publikum det første indblik i dramaet, der er baseret på Puk Damsgårds bestseller-roman af samme navn.

I filmen ser man i flere voldsomme scener, hvordan Daniel Rye desperat kæmper for sit liv i fangenskab i Syrien, mens familien hjemme i Danmark gør alt, hvad der står i deres magt for at imødekomme Islamisk Stats krav.

Vi møder desuden den danske gidselforhandler Arthur, der får en nøglerolle i at mægle mellem Daniels familie og IS i kampen om at få Daniel hjem.

Kamp for overlevelse

'Ser du månen, Daniel' er historien om en af de mest spektakulære danske kidnapningssager i nyere tid.

Daniel Rye var gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien sammen med flere andre udlændinge, blandt andet den amerikanske journalist James Foley.

'Ser du månen, Daniel' er instrueret af Niels Arden Oplev, som også står bag blandt andet 'Mænd der hader kvinder'. Foto: Martin Dam Kristensen

I filmen følger vi Daniels kamp for overlevelse i fangenskab, hans venskab med James, og hvordan hans familie hjemme i Danmark håndterer frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem.

Midt i krisen står den danske gidselforhandler Arthur, der får en afgørende rolle i befrielsen af Daniel.

Filmen har premiere 29. august 2019.