Første kvinde i 'Landmand søger kærlighed': - Det var på tide

De kærlighedssøgende landmænd får nu også selskab af en kvinde, når den nye sæson af 'Landmænd søger kærlighed' går i luften tirsdag aften klokken 20.00.

26-årige Stine er nemlig den første kvindelige deltager i det populære program, der ønsker menneskeligt selskab i dagligdagen.

- Det var på tide. Vi har gerne ville have en kvinde med i mange år, lyder det fra programmets vært, Lene Beier, som tidligere har haft kvinder i kikkerten, der så er sprunget fra.

- Det er ikke fordi, det ikke er kvinder i landbruget. I forvejen kræver det meget mod at date for åben skærm. Der har indtil nu bare ikke været nogle kvinder, der har været modige nok til at være den første.

Lene fortæller, at der faktisk er to kvindelige landmænd i år. Den anden hedder Laura og kan opleves i programmet 'Den unge landmand' på TV2 Play.

- Jeg håber også på, at vi på et tidspunkt kan få en landmand med en anden seksualitet med – at det bliver et mere mangfoldigt program. Men det skal starte et sted.

Fordomme mod kvindelige landmænd

Stine har oplevet, at nogle kan have fordomme omkring, hvad man kan - og ikke kan - som kvindelig landmand.

- Jeg har da et par sjove historier, hvor der virkelig har været nogle fordomme i spil.

Hun oplevede blandt andet engang, hun måtte ringe efter en mekaniker, da hendes traktor var gået i stykker.

- Det første han spørger mig om, det var, om jeg havde husket at tanke den. Mon han havde spurgt om det samme, hvis det var en mand, der havde ringet, fortæller Stine.

- Men det er ikke noget jeg bider mærke i eller bliver fornærmet over.