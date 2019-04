Første smugkig på 'Valhalla'

Navnene Røskva, Tjalfe og Quark vil virke bekendte for alle, der har set den danske succestegnefilm 'Valhalla' fra 1986, der er baseret på Peter Madsens legendariske tegneserie af samme navn.

Da filmen udkom var det den dyreste danske tegnefilm nogensinde, og den blev en uhørt stor publikumssucces med næsten 600.000 solgte billetter.

Se traileren for den gamle 'Valhalla'-tegnefilm nedenfor:

Til efteråret får det nordiske eventyrunivers endnu en tur i de danske biografer, men denne gang er det med rigtigt skuespillere af kød og blod på lærredet - blandt andet vil man kunne opleve Roland Møller som Thor og en næsten ukendelig Sanne Salomonsen som jættekongens mor.

Som de to vikingebørn Røskva og Tjalfe ses de to unge stortalenter Cecilia Loffredo og Saxo Moltke-Leth, der begiver sig ud på en farefuld færd fra Midgård til Valhalla sammen med guderne Thor og Loke.

Tjalfe og Røskva hånd i hånd i Peter Madsens streg i tegneserien 'Valhalla' fra 1979.

Livet i Valhalla viser sig dog at være truet af både den frygtede Fenrisulv og de onde jætter. Side om side med guderne må de to menneskebørn kæmpe for at bevare Valhalla og redde verden fra Ragnarok.

Thor - i skikkelse af Roland Møller - med sin hammer Mjølner.

Filmen, der har premiere 10. oktober, er instrueret af Fenar Ahamad, der tidligere har instrueret 'Ækte Vare' og 'Underverden'.

- Vi er i fuld gang med at lægge sidste hånd på filmen, og jeg glæder mig helt vildt til at dele den første trailer med publikum. Med 'Underverden' forsøgte vi at gøre noget som ikke var set før i en dansk actionfilm. Nu forsøger vi at gøre det samme inden for eventyr-genren. Sagaerne om de nordiske guder er en af Skandinaviens absolutte grundfortællinger som jeg synes er uhyre vigtig i en tid, hvor mange føler sig rodløse. 'Valhalla' er en hyldest til de nordiske guder og vores mytologiske ophav, siger Fenar Ahamad.