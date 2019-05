Folk kaster op: Er det den uhyggeligste film?

24. maj kunne Netflix-brugere se streamingtjenestens nyeste skud på stammen.

Den hæsblæsende gyser, som hedder 'The Perfection', er angiveligt så klam og uhyggelig, at flere seere brækker sig.

Det skriver New York Post.

Tag bind for øjnene, lyder det. Foto: Netflix

Et utal af seere skriver på Twitter, at de har har været ude at knække sig, efter den 90 minutter lange gyserfilm. Flere af scenerne i filmen er simpelthen så ulækre, at maven vender sig.

I filmen følger man hovedrollen Charlotte, der spilles af Allison Williams, som begiver sig ud på en road-trip i Kina. Og det går selvfølgeligt helt galt.

Hvis du tør, kan du se traileren øverst i artiklen

På Twitter skriver flere brugeres således:

'Jeg fik migræne af at se den og brækkede mig'.

En anden skriver.

'Filmen er for vild - på en dårlig måde. Min mave var i uro hele vejen igennem, og jeg troede, jeg skulle brække mig'.

Skræmmende ny Netflix-film skaber allerede frygt

En Twitter-bruger har også et råd, hvis man vil se den.

'Den er fuldstændig sindssyg. Den er ikke for sarte sjæle. Se filmen med bind for øjnene'.