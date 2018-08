For groft for TV2: 'Klovn' censureret

Ikke alt får lov til at blive vist på TV2, når de kommende afsnit af 'Klovn' løber over skærmen

Efter ni års pause kører den populære komedieserie 'Klovn' nu igen på TV2. Meget er ved det gamle, men aldrig før er 'Klovn' blevet sendt på TV2's hovedkanal. De tidligere sæsoner blev i stedet vist på TV2 Zulu.

Og TV2 vil bestemt ikke finde sig i hvad som helst fra seriens to skuespillere og forfattere, Frank Hvam og Casper Christensen.

Et bestemt billede, som de to komikere havde tænkt sig at bruge i serien, gik nemlig over TV2's grænser.

Det fortalte de Frank Hvam og Casper Christensen til Copenhagen TV Festival i Tivoli Congress Center ifølge Soundvenue.

- Frank og Casper og Lars Hjortshøj snakker om mors dag. Og så siger Lars Hjortshøj, at han har lagt en tak til sin mor op på Facebook med et billede. Og så viser han billedet til Casper og Frank, og så kan man se, at Lars’ mor har Downs Syndrom. Og Casper og Frank er sådan lidt – ’det synes vi aldrig, Lars har nævnt', fortæller Casper Christensen om det kommende afsnit seks i den nye sæson.

TV2 fik nok

Den del af joken, var der ifølge de to komikere ikke problemer med, men da de fandt et billede af en kvinde med Downs Syndrom, som angiveligt ligner Lars Hjortshøjs mor og ville bruge det i afsnittet, fik TV2 ifølge de to komikere nok.

- Der sagde TV2: ’Det billede skal ikke vises’. Og der havde vi lidt frem og tilbage. Vi ved, at der var noget morsomt i at se det billede. Men vi var også godt klar over, at vi var ude og ramme noget her, hvor – hvem er det så, vi griner af? Og der diskuterede vi frem og tilbage, og det (billedet, red.) er ikke med nu, forklarer Casper Christensen.

Frank Hvam fortæller, at han godt forstår TV2's beslutning, og at de i sidste ende kender deres kanal bedst. Han er derfor også overbevist om, at de ved at skrive det ud af serien har sluppet for en del sure miner og ballade.

- Når vi skriver, sidder Frank og jeg ved siden af hinanden, og så fortæller vi hinanden, hvad vi vil skrive, og så morer vi os jo, og vi kommer til at skrige af grin. Og så går man over stregen, men det er jo et lille lukket forum med kun Frank og jeg, og der bliver det jo alt for meget. Og nogle gange ryger noget af det med ud, lyder det fra Casper Christensen.

Ikke for groft

Til Ekstra Bladet fortæller Katrine Voeglsang, der er fiktions redaktør på TV2, at der var en helt bestemt grund til, at billedet ikke kom med i afsnit seks i den nye sæson. Ifølge dem skyldtes det dog ikke, at det gik over stregen, som komikerne ellers hævder.

- Vores overvejelser i forhold til det er enkle. Vi ser altid på, om det bidrager til fortællingen. Den her detalje tilføjede ikke historien noget, og derfor valgte vi ikke at tage det med.

- Så det var ikke fordi, det gik over stregen?

- Nej. Alt går jo over stregen, når det handler om 'Klovn', men Frank og Casper gør det jo på sådan en forbilledlig måde. I det her tilfælde handlede det mere om, hvorvidt det gjorde historien sjovere, og det vurderede vi, at det ikke gjorde.

Fiktions redaktøren fortæller desuden, at der selvfølgelig er forskel på, hvor langt man kan gå på TV2 og TV2 Zulu.

- Zulu er mere den frække dreng i klassen, som råber op, og hvor det er i orden at provokere, mens hovedkanalen er til for at samle danskerne, og det har en betydning i forhold til, hvad man bringer på de forskellige kanaler. Men den nye sæson af 'Klovn' hedder jo 'Tilbage til hverdagen', og vi synes, det er en fin ting, at danskerne kan følge med, når Frank og Casper kommer tilbage til hverdagen, siger hun og fortsætter.

- Når det så er sagt, så er det vigtigt at sige, at vi er super glade for 'Klovn' og at have fået det til hovedkanalen.

