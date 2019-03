Forældre raser over MGP: - Dybt uprofessionelt

Børnefamilier landet over sad klar foran fjernsynet, da børnenes Melodi Grand Prix løb over skærmen lørdag aften.

Men da tiden kom til at stemme, rendte flere familier ind i problemer, da de ville stemme i DR's MPG-app.

På Facebook-siden 'MGP - DR' beretter en række frustrerede forældre om, at de ikke kunne komme til at registrere sig i app'en, så de og deres børn kunne sætte sine stemmer.

Når de prøvede at registrere sig, blev de mødt at følgende besked.

'Ups, vi har et problem. Prøv igen senere'.

Bombarderet med klager: - Det passer simpelthen ikke

Det er en ommer

Og det faldt tilsyneladende ikke i god jord hos forældrene, at de var nødt til at ty til sms-stemmer, der koster en krone plus almindelig sms-takst.

'Når man ikke kan registreres, kan man jo ikke stemme! Møg app!' skriver Rasmus på Facebook-siden.

'For fanden, hvor er det bare ikke i orden, at der er så lidt styr på teknikken, at man ikke kan bruge app’en. Vores favorit gik heldigvis videre, men kan alligevel ikke lade være med at have ondt af de børn, som måske alligevel havde haft en chance, hvis ikke I havde fu.... op. Mega dårlig stil, skriver Henriette.

Oprørt Sigmund: - Fuck jer!

'App'en virker overhovedet heller ikke her, super ærgerligt, når børnene har lavet stemmesedler og fulgt intens med, og så ikke kan stemme på deres vinder. Det er en ommer DR,' skriver Pernille.

'Ny måde at få penge ind på, app nede så kun betalte sms'er kan registreres...men hvad andet kan man forvente af DR, dybt uprofessionelt...' skriver Christian.

Pigerne i SODA kommer begge fra Charlottenlund i Nordsjælland. De endte med at løbe med sejren lørdag aften. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/ DR.

Undersøger sagen

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvad der er gået galt, siden de mange forældre ikke kunne registrere sig i app'en.

DR har dog endnu ikke fundet en løsning.

Magnus Banner, der er redaktør for MGP, skriver dog i en mail til Ekstra Bladet, at man er opmærksom på problemet og er ved at undersøge sagen.

'Skandaløst' Melodi Grand Prix: - Jeg forstår det ikke

Efter seerne havde afgivet - eller forsøgt at afgive - deres stemmer, endte det med, at pigegruppen SODA bestående af 11-årige Sofie og Dagmar løb med sejren for sangen 'Bedste veninder'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra DR.

Se også: To bedste veninder stryger til tops i børnenes MGP 2019