Forarget Mila efter ’Landmand søger kærlighed’: - Det er ikke sandt

I sidste uge rullede sæsonafslutningen af sjette sæson ’Landmand søger kærlighed’ over skærmen på TV2.

Her viste det sig, at Martin R. og Mila var fortsat med at se hinanden efter den romantiske weekend, og kærligheden så for alvor ud til at være blomstret mellem dem.

Efterfølgende kunne Martin dog fortælle til Ekstra Bladet, at han ikke længere snakker med Mila, da det viste sig, at de to ikke passede sammen, da hverdagen gik i gang. Han mistede derfor følelserne for hende, og de valgte at slutte det.

Mila er dog langtfra enig med Martins udlægning af bruddet.

- Nogle af de ting, som Martin har sagt, kan jeg ikke helt nikke genkendende til. Det er ikke rart, at der er blevet udgivet noget om vores forhold, som ifølge mig ikke er helt sandt, lyder det fra Mila til Ekstra Bladet.

- Generelt synes jeg, Martin har bagatelliseret vores forhold lidt, og han har omtalt det meget anderledes i forhold til, hvordan jeg synes, tingene forholdt sig. Det virker som om, at det ikke var så seriøst, men det var virkelig intensivt mellem os. Det var nærmest som ’Gift ved første blik’, hvor vi var Christina og Michael uden skænderierne, forklarer hun.

- Martin fortæller blandt andet, at vi fandt ud af, da kameraerne slukkede, at vi ikke passede sammen. Vi var dog sammen i halvanden måned efter optagelserne, hvor vi havde det godt sammen, og det var først to måneder inde i forholdet, at tingene begyndte at gå mindre godt, og at der var ting, vi var uenige om. Så jeg synes ikke, det er helt rigtigt at sige, at det var lige da kameraerne slukkede, fortsætter hun.

Ikke hans beslutning

Ligeledes føler Mila, at Martin får det til at lyde som om, at det var hans beslutning at slutte forholdet. Her er hun også uenig.

- Det er meget underligt at se Martins udtalelser i medierne, når jeg føler, det ikke forholder sig helt sådan, som han siger. Særligt fordi han fremhæver, at han tog beslutningen om at slutte det, og det er ikke rigtigt, føler jeg. Jeg vil sige, at det var en fælles beslutning. For selvom jeg gerne ville have kæmpet mere for kærligheden, så havde jeg ikke lyst til det på de præmisser, der var. Jeg synes også, det er forkert, at han siger, vi ikke passede sammen, for menneskeligt passede vi faktisk rigtig godt sammen, forklarer Mila.

- Han siger også, at der gik hverdag i den, og det gjorde der ikke, synes jeg. For jeg havde sommerferie i al den tid, vi var sammen, så vi sås meget ofte, og derfor så vi ikke, hvordan det ville have været at have en hverdag sammen. Så det passer heller ikke rigtig. Årsagen til, at det gik galt, var bare, at det gik lidt for hurtigt, og vi ikke gav forholdet en oprigtig chance, fortæller hun.

Ifølge Mila burde hun og Martin have startet forfra og taget den lidt med ro, fremfor at fortsætte hvor de slap, efter kameraerne slukkede i ’Landmand søger kærlighed’.

- Det var meget intensivt, og det blev meget hurtigt meget seriøst, fordi vi jo havde startet ud med at have så mange dybe samtaler om fremtiden, og om hvad vi synes om hinanden, på tv. Så det var svært at gå et skridt tilbage, og det blev lidt for meget for os begge til sidst. Tingene gik for stærkt, og vi havde derfor en god snak om, at vi skulle gå et skridt tilbage og få et lidt mere normalt forhold og tog det stille og roligt, fortæller hun og uddyber:

- Vi skulle jo også lige lære hinanden at kende, og det nåede vi ikke rigtig. Derfor prøvede vi det i to dage, men så fortsatte vi ikke rigtig derfra. Og hvorfor det blev sådan, ved jeg faktisk ikke rigtig. For vi har ikke snakket om det, udover at vi aftalte ikke rigtig at snakke sammen mere.

På trods af at det ikke blev til mere mellem Mila og Martin fortryder hun bestemt ikke sin deltagelse i programmet, da hun ser på det som en fantastisk oplevelse.

