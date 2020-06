Forbudte følelser: Netflix sagsøgt

Arthur Conan Doyle skabte i 1887 detektiven Sherlock Holmes, der siden er blevet et stort hit for krimifans verden over, og karakteren er efterfølgende blevet brugt i en lang række film og serier.

I øjeblikket er produktionsselskabet Legendary i gang med at lave filmen 'Enola Holmes' til Netflix. Her følger man - som i bogserien, der ligger til grund for filmen - Sherlock Holmes' noget yngre søster, Enola. Men nu er produktionen blevet ramt af problemer.

Boet efter den legendariske forfatter ikke er tilfredse med folkene bag den kommende film, der har 'Stranger Things'-stjernen Millie Bobby Brown i hovedrollen som Enola Holmes.

Onsdag valgte man derfor at sagsøge Legendary, Netflix og forfatteren Nancy Springer for brud på ophavsretten. Det skriver Deadline, som er i besiddelse af de 19 sider, der er blevet sendt til retten.

Forbudte følelser

Her lyder påstanden, at selvom de fleste af Sherlock Holmes-historierne er offentligt domæne og derfor frit kan benyttes, så gælder det ikke dem alle.

Ifølge boet efter Arthur Conan Doyle gør det sig kun gældende for historierne fra før 1923, mens de ti seneste af forfatterens historier - der blev publiceret mellem 1923 og 1927 - er beskyttet af ophavsretten. De historier adskiller sig fra de tidligere, fordi Sherlock Holmes i de seneste udgivelser fik evnen til at udvise følelser og empati.

'Efter han (Arthur Conan Doyle, red.) skrev de historier, der nu er offentligt domæne, og før han skrev de historier, der er beskyttet af ophavsretten, fandt første verdenskrig sted,' lyder det i dokumenterne, der fortsætter:

'Conan Doyle mistede sin bror og søn i den store krig. Da Conan Doyle vendte tilbage til Sherlock Holmes-historierne efter krigen, skabte han væsentlige nye karaktertræk til Holmes og Watson i historierne, der er beskyttet af ophavsretten.'

For Arthur Conan Doyle var det ikke længere nok, at Sherlock Holmes var rationel og havde en skarp hjerne. Detektiven skulle også være mere menneskelig og have empati, lyder det videre.

Disse følelser er - ifølge sagsøgerne - altså beskyttet af ophavsretten og må derfor ikke bruges af 'Enola Holmes'-skaberne. Om det er sandt, skal retten nu tage stilling til.

Udover Millie Bobby Brown er Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Sam Claflin, Fiona Shaw og Adeel Akhtar også på rollelisten i Netflix-filmen.

De seks 'Enola Holmes'-bøger er skrevet af Nancy Springer. Den første udkom i 2006 og den seneste i 2010 - og nu kan udgivelserne altså også give hende problemer.