Forklarer 'mobning' i tv-program

Jakob Mielcke valgte konsekvent at kalde Armando det forkerte navn i 'Hell's Kitchen'. Det handlede om at motivere ham, forklarer han

Det var med 120 kilometer i timen, at deltagerne i TV3-programmet 'Hell's Kitchen' onsdag aften blev sendt i køkkenet.

Her kunne de forvirrede madentusiaster, hvoraf flere arbejder som kokke eller kokkeelever, give sig kast med et menukort, de havde fået udleveret dagen før.

Blandt deltagerne var Armando Di Raffaele, der fik en skidt start. Undervejs måtte han afbryde køkkenchef Jakob Mielcke, fordi han skulle tisse, og da de skulle lave deres signaturret, havde han glemt flere ingredienser.

Da Mielcke senere kom til at kalde ham Fernando, rettede Armando køkkenchefen, hvilket førte til en form for afstraffelse, så Mielcke afsnittet igennem omtalte ham Fernando.

Den kontante stil tjente et formål, fortæller Jakob Mielcke til Ekstra Bladet. Han understreger dog samtidig, at det var en fejl, at han kaldte ham Fernando til at starte med.

- Vi var lige gået i gang, og jeg havde skullet stifte bekendtskab med en masse nye mennesker. Vi ryger hurtigt i gryderne, og så kører bussen, imens jeg prøver at finde ud af, hvad det er for nogle mennesker, jeg har mellem hænderne, siger han og fortsætter:

- Armando går rundt og prøver at finde ud af, hvor hans hvidvin og det ene og det andet er, og så kommer jeg til at kalde ham Fernando ved en fejl. Han påpeger det, og så laver jeg comebacket 'før du har vist mig noget, der gør, jeg kan huske dit navn, så synes jeg, du skal koncentrere dig om at lave mad'.

- Men hvorfor fortsatte du med at kalde ham det forkerte navn?

- Det er ikke for at være nedsættende. Det er et spørgsmål om, at jeg gør alt, hvad jeg kan, for at få Armando til at indse, hvad det handler om. Det er en sjov måde at gøre ham opmærksom på, at han ikke skal spilde tiden på at rende rundt, gå på toilettet eller hvad han nu skal. Han skal vise mig i køkkenet, hvorfor han er med, og så symboliserer det, at han altså indtil videre ikke er bonget ind på lystavlen.

Kendiskokken Jakob Mielcke er køkkenchef i 'Hell's Kitchen'. Foto: Emil Agerskov

Griner af det

Selvom det kan virke nedsættende, når stjernen i 'Hell's Kitchen' konsekvent omtaler en med et forkert navn, så var det ikke noget, Armando følte sig stødt af.

- Jeg synes egentlig, det er meget sjovt. Det var mig, der rettede ham og spurgte, om han kunne se navnet på kokkejakken. Der skal også være plads til lidt sjov, siger Armando Di Raffaele til Ekstra Bladet.

- Nogen vil nok kalde det voksenmobning?

- Sådan opfattede jeg det ikke. Han var selvfølgelig en hård køkkenchef, men han var ikke slem på den måde. Det er pissesjovt for at være ærlig. Det var også meget kaotisk på den første dag, siger han.

Armando Di Raffaele driver til daglig Østerbro-restauranten L'Imperatore og vinbaren Oluf's Taverna. Selvom han er garvet i gastronomiens verden, var det ikke noget, der skinnede igennem i første afsnit. Det var dog ikke den fulde sandhed, man fik som seer.

- Jeg havde glædet mig til 'Hell's Kitchen' og gået rundt og blæret mig til venner og familie, fordi jeg skulle ind, vise mit talent og møde Mielcke. Men lige op til starten lå jeg vandret derhjemme med 40 i feber, og min stemme var væk, fortæller han.

- Så jeg ringede til den deltageransvarlige og spurgte, om de kunne finde en anden. Så galt var det, men jeg fik besked på at spise bananer og drikke the, griner han.

Deltageren Armando (t.h.) havde ikke gjort tilstrækkeligt opmærksom på sig selv til, at Mielcke kunne huske hans navn. Foto: Nent Group Danmark/TV3

Ved at tisse i bukserne

Da optagelserne begyndte, var han fortsat mærket i alvorlig grad, og de mange kopper te fremtvang den toiletpause, der fik Mielcke til at ryste på hovedet.

- Jeg var seriøst ved at tisse i bukserne. Hvis jeg var derhjemme, havde jeg ligget under dynen, jeg var irriteret på mig selv, fordi jeg havde glædet mig så meget. Den eneste grund til, at jeg ikke gav op var, at jeg havde glædet mig så meget, at det nærmest gav mig superkræfter.

Han antyder, at man vil se en anden Armando fremadrettet.

- Jeg har en mega stor personlighed, og i køkkenet plejer jeg at synge, råbe og skrige, men det kunne jeg simpelthen ikke lige der.