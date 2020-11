Forklarer opsigtsvækkende slutning

Søndag aften rullede sidste afsnit af 'Ulven kommer' over skærmen, og her stod det klart, at teenagepigen Holly talte delvist sandt, da hun i en stil i skolen beskrev, at hun blev udsat for vold i hjemmet. Det var bare ikke hende selv, men moren, der fik bank af stedfaren, Simon.

Men selv om seerne undervejs er blevet ledt til at tvivle på, om Holly talte sandt eller ej, så har manuskriptforfatteren bag, Maja Jul Larsen, ikke vaklet i, om den skulle slutte på en anden måde.

- Det har altid været det, den skulle ende med. Men der har været tale om, hvor langt vi skulle gå i slutningen i forhold til, at de flygter og kommer på krisecenter. Det var noget, vi arbejdede os hen imod, forklarer Maja Jul Larsen.

Ulven Peter vender tilbage

Og den slutning er faktisk inspireret af en virkelig historie.

- I min store research til serien mødte jeg en ung pige, der inspirerede mig til karakteren Holly. Hun havde skrevet en stil i skolen om vold i hjemmet og fik familien brudt op og flyttede på krisecenter med sin mor og sin lillesøster, fortæller Maja Jul Larsen.

- Pigen havde stået med hele ansvaret på sine skuldre, for moren ville ikke anerkende det, der var sket der hjemme, forklarer Maja Jul Larsen, der tidligere har været med til at skrive manuskript på serier som 'Arvingerne' og 'Borgen'.

Peter Plaugborg spiller rollen som den voldelige stedfar Simon i 'Ulven kommer'. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Stor skam

At moren i serien, der bliver spillet af Christine Albeck Børge, så længe prøver at lade, som om alt er fint, og i stedet beskylder sin datter for at lyve, er også noget, Maja Jul Larsen har set kvinder gøre i sin omfattende research forud for seriens tilblivelse.

- Hendes karakter er inspireret af moren til den unge pige, der fortalte mig sin historie. Mange af de voldsramte kvinder bærer på en stor skam. De vil ikke se sig selv som et offer, og derfor holder de volden hemmelig, fortæller Maja Jul Larsen.

Om moren i serien, Dea, siger hun:

- Dea tænker selv, at hun er en stærk kvinde og en god mor. Hun har enormt svært ved at se sig som offer, og hun har brug for at holde facaden. Samtidig bruger hun så mange kræfter og energi på det konfliktfyldte og dramatiske forhold, hun har til Simon, at hun ikke har mental plads og overskud til sine børn, fortæller Maja Jul Larsen.

For hende var det vigtigt at vise i det allersidste afsnit, at Holly begynder at gå sin egen vej efter i årevis at have været kuet af de dysfunktionelle familieforhold.

'DR gør det igen'

- Hun giver slip på, at det er hende, der står med hele familiens skæbne i hænderne. Hun har villet hjælpe sin mor, men nu skal hun til at leve sit eget liv, fortæller manuskriptforfatteren, der har arbejdet med serien on-off i fire år.

Derfor er det også med et stik i hjertet, hun erkender, at det sidste afsnit om Holly og familien nu er rullet over skærmen.

- Det efterlader et stort tomrum at slippe den serie. Det er sørgeligt. Jeg skal slippe karaktererne, og det er lidt mærkeligt ikke at skulle fortælle deres videre historie, fortæller hun.

Men hun glæder sig over, at serien har fået opmærksomhed, flotte seertal og ovenikøbet har været med til at sætte fokus på dysfunktionelle familier, tvangsfjernelser og vold i hjemmet.

- Jeg ville jo gerne fortælle om noget, som er samfundsrelevant og spændende, og som folk måske ikke ved så meget om på forhånd, og jeg er rigtig glad for den måde, seerne har taget imod den og fulgt med i den undervejs på, siger hun.