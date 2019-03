Forklarer vildt 'split': Her er historien bag

Den havde de færreste set komme.

Kristian Kjærlund har placeret sig i favoritfeltet i årets 'X Factor', fordi han kan synge markant bedre end de fleste andre i programmet. Men fredag aften viste han alligevel nye sider af sig selv, da den ellers så stationære sanger gik i split på scenen i et show, hvor han bevægede sig mere end i de tre første liveshows til sammen.

- Jeg gik og hyggede mig med det en dag, hvor Thomas (Blachman, red.) så det, og han var rimelig hooked på, at det skulle med på et eller andet tidspunkt, siger Kristian Kjærlund om at gå i split midt på scenen.

- Jeg tror netop også, det er for at bryde med det der, at jeg ingenting kan, hvad angår bevægelse.

Holdt det ved lige

'X Factor'-deltageren fortæller, at han lærte at gå i split på efterskolen, hvor han gik på en springgymnastik-linje. Hans erfaring med gymnastik blev dog blæst op i programmet.

- Jeg dyrkede det, da jeg var helt lille og på efterskolen, og så har jeg holdt det ved lige for sjov i haven og sådan noget, men det er ikke noget, jeg har dyrket sådan hardcore, nej, siger Kristian Kjærlund.

Han er selv lidt i tvivl om, hvorvidt seerne kan forvente andre akrobatiske udfoldelser fra hans side fremover.

- Jeg ved det ikke, jeg tør ikke love noget. Der er ting, jeg kan gøre, men det skal også være noget, der klæder min performance, så jeg vil ikke love, at der kommer mere som det her. Måske det nu er tilbage til at stå stille. Jeg ved det ikke, siger han.

Mens Kristian Kjærlund endnu engang gik sikkert videre i programmet, blev det til et farvel til Patrick Schmidt.