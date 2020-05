Forrykt: Skandale i 'X Factor'

Alma vandt konkurrencen, men Emil vandt danskernes hjerter. Det er konklusionen efter den 13. udgave af talentløsprogrammet ’X Factor’.

Ganske betegnende mødte Alma op i pyjamas. Hun var søvndyssende. Emil smed skjorten og afslørede en bleg og utrænet overkrop. Det var showets højdepunkt. Og dumdristigt. Men mere dristigt end dumt.

Emil spillede nemlig på danskernes kærlighed til Klods-Hans. Eventyret fik dog ikke en lykkelig slutning. Han blev ikke den nye Morten Nørgaard eller Kristian Kjærlund. De to vandt ’X Factor’ med omtrent ligeså meget sans for showbiz som en kummefryser.

Den gik ikke for Emil. Trods en heroisk indsats måtte nyborgenseren se sig overgået af Alma, hvis sang var så intetsigende, at man glemte den, mens man hørte den.

Det var en skandaløs afslutning på et pseudoprogram med et træt koncept, hvor dommernes højtravende udgydelser forekommer at være kommentarer til en anden udsendelse end den, befolkningen ser.

Fredag efter fredag har danskerne for 13. år i træk spildt tiden på en plat sangdyst. Det er en mærkelig massepsykose. Nationen kunne sagtens have bygget en bro til Rostock, lært at tale finsk eller noget andet nyttigt i stedet. Vi valgte ’X Factor’. Og Alma.

Hun er allerede endnu et kapitel i glemmebogen for ’X Factor’. Emils blævrende flæsk glemmer vi aldrig.