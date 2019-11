'Forsidefruer'-Jackies vilde fremtid: - Så forfærdeligt!

I januar 2018 fortalte 'Forsidefruer'-stjernen Jackie Navarro, at hun og manden Niels Borger Rasmussens ægteskab efter otte år nu var nået til vejs ende. De to har tre børn sammen; Theodor, Victor og Cherie.

Ikke mange måneder senere stod Jackie frem med en ny kæreste, Rasmus Møller, som hun tilbage i september fik datteren, Chloé Valentina, sammen med.

Der er derfor ingen tvivl om, at der er travlt i hjemmet i Nordsjælland, men nu ser det ud til, at familien i fremtiden kan blive endnu større.

Når 'Forsidefruer' i morgen ruller over skærmen på TV3, får Jackie nemlig lidt af en overraskelse udmelding, da hun i afsnittet får at vide af en clairvoyant, at hun får en søn mere i fremtiden.

- Det er så forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal have fem børn. Jeg kan slet ikke overskue det, lyder det fra Jackie i 'Forsidefruer'.

Se også: Brystoperation gik HELT galt: - Jeg fortryder

Overfor Ekstra Bladet uddyber hun:

- Det kommer slet ikke til at ske, at jeg skal have et barn mere. Fire må være nok. Jeg kan slet ikke overskue, hvis alt skulle skiftes ud for endnu et barn. Jeg har taget min tørn i forhold til at være gravid. Jeg har travlt nok i forvejen.

- Rasmus er heller ikke frisk på en mere. Han har rigeligt i dem, vi har. Selvom han kun er far til Chloé, så agerer han jo også far til de andre børn, så han har hænderne fulde. Så han er heller ikke interesseret i, at vi skal have fem børn, fortsætter Jackie.

- Jeg fik totalt et chok, da clavoyanten sagde det. Jeg tænkte: Det er fuldstændig galt! Jeg ved ikke, hvad jeg tror på. Der er jo nogle, der kan gætte sig til mange ting og har nogle evner, så jeg tror lidt på det, men jeg tror også, at man nu engang selv bestemmer over sin fremtid i sidste ende, forklarer hun og tilføjer så:

- Men jeg kan da ikke lade være med at tænke over, om jeg bliver gravid igen, og om jeg i så fald skal have en abort, for jeg synes ikke, at jeg kan tilbyde endnu et barn al den opmærksomhed, som han eller hun kræver og fortjener, fordi jeg også har fire andre børn at give opmærksomhed til. Så jeg tror, at det ville være synd at sætte endnu et barn i verden.

Et kæmpe arbejde

Selvom Jackie bestemt nyder sin store familie, så er der heller ingen tvivl om, at det ikke altid er lige nemt at være to voksne til fire børn.

- Vi har det dejligt. Og Chloé har det godt - hun er en hurtig en. Så det går rigtig godt med familien, men jeg kan også godt mærke, at vi lige er blevet en mere i familien. Er du sindssyg, der er meget at se til. Det er et kæmpe arbejde, forklarer forsidefruen.

- Særligt når man har en lille ny, fordi min opmærksomhed meget er der, og det kan godt gøre lidt ondt i hjertet, fordi jeg ikke kan være der lige så meget for de andre børn, som jeg har været vant til. Til gengæld er de meget glade for, at de har fået en lillesøster, så det er dejligt, afslutter hun.

Se Jackie i 'Forsidefruer' i morgen klokken 20.00 på TV3.

Se også: Trækker stikket: - Det blev for meget