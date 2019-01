Forstod du heller ikke Eriks sang? Se den med undertekster her

Den sidste audition i årets 'X factor' er løbet over skærmen på TV2 - og især en herre gjorde sig bemærket overfor dommerne.

63-årige Erik Holm, som kommer fra den lille ø Jegindø, der ligger i den vestlige del af Limfjorden, fik tre gange ja fra talentprogrammets dommere, og det var på trods af, at de ikke heeelt forstod, hvad nordjyden sang.

Ekstra Bladet, der fik klippet et stykke tid inden aftenens program, fik et par af bladets nordjyder til at se auditionen, og satte dem til at oversætte lyrikken.

Der var dog enkelte ord, som gled ud i den tykke dialekt.

Se den oversatte version øverst i artiklen - og se hele nordjydens audition herunder: