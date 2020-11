Fortrød brystoperation: - Jeg ramte en mur

Sarah Tiedt kan godt forstå, at det for nogle vil se dobbeltmoralsk ud at få et mere naturligt look gennem kirurgi, men det vigtigste for hende er, at det er hende, der føler, at det er naturligt

Sarah Tiedt deltog i 2019 i 'Paradise Hotel', hvor hun løb med titlen som 'Miss Paradise'. Dengang kunne udseendet ikke blive kunstigt nok, men nu har piben fået en anden lyd.

Hun er lige nu aktuel i programmet 'Mig og mine nye bryster', hvor hun har valgt at gå efter et mere naturligt look.

Til Ekstra Bladet fortæller hun nu, hvorfor hun har valgt at skifte mening om, hvordan hun vil se ud.

- Jeg tror, jeg bare lige pludselig, at jeg ramte en mur, hvor jeg fandt ud af, at jeg ikke længere vil se ud, som jeg gjorde.

- Jeg har altid været meget overdrevet i mit look. Jeg har haft mega store læber og ikke haft nogen hår i ansigtet med tatoverede øjenbryn. Jeg har haft det her falske og unaturlige look. Jeg er bare blevet ældre og har indset, at det ikke er pænt.

Sarah Tiedt forsvarer sin beslutning om at få lavet naturligt-udseende bryster gennem kirurgi overfor en kropsaktivist i 'Mig og mine nye bryster'. Foto: Nent Group Denmark

Tidligere havde Sarah meget høje, runde implantater, som sad helt forkert på hendes krop. Det fik - ifølge Sarah - det til at se meget struttende og porno-agtigt ud.

Derfor har hun nu valgt at få dråbeformede implantater, der skal hjælpe til at få et mere naturligt look.

- Men kan det ikke komme til at se dobbeltmoralsk ud at få lavet et naturligt look gennem kirurgi?

- Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det er dobbeltmoralsk. Der er nok nogen, der vil mene, at man skal tage implantaterne helt ud, før man er naturlig.

- For mig er det her naturligt, fordi jeg har været vant til noget andet. Jeg har været vant til noget ekstremt. Derfor føles det naturligt for mig at vende det om til noget, der er et mere naturligt look.

Sarah Tiedt deltog i 'Paradise Hotel' i 2019-sæsonen. Foto: Janus Nielsen

Sarah har haft implantater, siden hun var 18 år og har dermed haft implantaterne i otte år. Hun er ikke enig med dem, der mener, at hun skal fjerne implantaterne helt.

- Jeg synes, man skal tænke over, hvordan mine bryster ville se ud, hvis man gjorde det. Jeg var helt flad før, og hvis du tager helt flade bryster og sætter implanteter i i otte år. Hvis man så fjerne det, er der intet bryst, men blot en masse hud, der vil hænge. Det har strakt sig gennem otte år.

- Det kommer til at se helt tosset ud. Det er der jo ikke nogen kvinder, der vil ønske for sig selv, at de skal have sådan et bryst.

- Det vigtigste for mig er, at det er mig, der føler, at det er naturligt.

