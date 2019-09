Forudser resultatet: De går hele vejen

Henriette og Claus er det eneste par der med sikkerhed går hele vejen.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets ’Gift ved første blik’-eksperter Eva Lundberg og Cecilie Basnov.

Der er andre par, som de også tror vil forblive gift, men Claus og Henriette har ifølge eksperterne i den grad arbejdet sammen igennem eksperimentet.

Eva Lundberg og Cecilie Basnov har fra start haft et godt øje til den måde, Claus og Henriette bevægede sig igennem eksperimentet på. De er især imponeret over, hvor gode de to fremmede har været til at kommunikere.

- Man kan se, at de gode til at kommunikere ordentlig med hinanden, og så har de forstået, hvad det her program går ud på. De er gået fra at være fremmede mennesker til at være ægtefæller, forklarer Eva Lundberg.

Der er ifølge Cecilie Basnov og Eva Lundberg også gode chancer for, at Dennis og Anja nok skal nå langt, men de mangler at høre dem sætte lidt flere ord på deres følelser.

- Henriette og Claus laver nogle ting sammen, hvor de også sætter ord på, hvad de føler for hinanden, og det savner man lidt hos Dennis og Anja, altså at de spiller lidt mere på de store følelser, siger Eva Lundberg.

