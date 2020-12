Forundrede seere: 'Hvad sker der'?

Lørdag aften løb endnu en omgang 'Vild med dans' af stablen på TV2, og her var der én særlig ting, der vakte opmærksomhed ude i seernes stuer.

Her bemærkede flere seere nemlig en række tomme skåle ude i backstage-området, hvor Sarah Grünewald hvert program interviewer deltagerne.

'Bliver simpelthen nødt til at spørge, hvad skålene på bordet, ved Sarah gør godt for? De har nu stået TOMME på det bord i alle afsnit 2020', lød det fra en seer.



'Hvilken funktion har de tomme glasskåle, som står på bordet ved Sara G., når hun taler med danserne, efter de har danset????', lød det videre fra en anden.



'Skal der ikke snart noget i de tomme skåle?', spurgte en tredje, mens flere påpegede, at der godt kunne have været sørget for lidt julegodter i skålene.

'Hvad sker der? Hvorfor er de skåle tomme og ikke fulde af pebernødder'?, lød det for eksempel fra en.

En række seere har undret sig over en særlig ting, når Sarah Grünewald interviewer deltagerne backstage. Foto: Mogens Flindt

De tomme skåle er da heller ikke gået ubemærket hen hos værtinden selv.

- Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænkte faktisk i dag, at der godt kunne have ligget nogle brunkager og pebernødder i dem, sagde hun med et grin, da Ekstra Bladet mødte hende efter lørdagens udsendelse.

- Jeg vil gerne gå videre med det. Når det er sagt. Det er mit backstagerum, men så meget er jeg heller ikke herre over, hvad der foregår derude. Men jeg kan da også undres over de tomme skåle. Måske er der nisser, sagde hun med et grin.

Herunder kan man se de meget omtalte skåle. Foto: TV2

Ifølge Sarah Grünewald er der dog en meget logisk forklaring på de tomme skåle, der pryder backstagerummet.

- Jeg tror, der er en scenograf og dygtige mennesker, der tænker, at det er rart, at der ikke bare er et tomt bord, lød det fra Grünewald, der understregede, at hun vil forsøge at få nogle lækkerier i skålene til næste lørdag, hvor semifinalen i 'Vild med dans' løber over skærmen.

