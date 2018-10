Fra hundehoveder til skidesprællere: Her er ALLE Egons bandeord

Egons mange legendariske møgfald mod Kjeld og Benny er blevet en del af dansk filmhistorie. Her får du samtlige bandeord fra de 14 film

- Bovlamme bollefjæs!

Egons skæld ud til Benny og Kjeld - og af og til Yvonne - er en tilbagevendende del af Olsen Banden-filmene. Det er i disse dage 50 år siden, at danskerne kunne se den første film i rækken, og det fejrer vi med et særligt Olsen Banden-univers her på Ekstra Bladet.

Egons store planer er omdrejningspunktet i hver af de 14 film. Men de går ofte i vasken på grund af små fodfejl eller banal uduelighed. Og dem, der jokker i spinaten, får det at vide.

Samlet i ny bog

De mange ukvemsord og tilsvininger er samlet i den nye bog 'Olsen Banden' af Christian Monggaard. Bogen har samlet alt det bedste fra Olsen Banden-universet og altså også Egons forskellige møgfald.

Olsen Banden

Af Christian Monggaard

BOOK LAB

376 sider

Er netop kommet til salg

**

Herunder får du hele listen over Egons bandeord. Og så vi kunne godt tænke os, hvis du stemte på et par af dine yndlings-fraser, din elendige socialdemokrat!

Særlig tak! Store dele af Ekstra Bladets digitale Olsen Banden-univers er blevet til på baggrund af godt samarbejde med Nordisk Film, som har givet tilladelse til brug af skærmbilleder og plakater. Derudover har den nye Olsen Banden-særudstilling i Valby givet stor inspiration til tilblivelsen af universet. En anden tak skal lyde til skaberne bag bogen 'Olsen Banden' af Christian Monggaard. Den nye bog fra er udkommet i forbindelse med 50-årsdagen for filmene og har i høj grad bidraget med anekdoter og research.

