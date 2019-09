Fræk fest: - Han ligger og spanker hende

Højt at flyve, dybt at falde.

Det må 'Ex on the Beach'-deltageren Tessie Skovly sande, efter hun i ugevis har drevet gæk med René Hoffbeck. Hun har selv forklaret foran kameraet, at hun nyder at have ham om sin lillefinger, men nu er rollerne byttet om.

For da Frederik Skovbjerg entrerede programmet, droppede Tessie hurtigt René og smuttede nøgen i bruseren med Frederik, hvor de havde sex. De havde de flere gange, og Tessie troede, at hendes lykke var gjort. Men efter Sidsel Borgs entré i villaen har Frederik skiftet fokus, og i aftenens afsnit smutter han derfor op i suiten sammen med Sidsel Borg, hvor det for alvor bliver hedt imellem dem.

Imens ligger Mark Bøgelund og Tessie Skovly på to liggestole og kan høre, hvad der foregår.

- Stemningen er lummer i suiten. Mig og Sidsel skal kysse, men hun sætter sig ovenpå mig, og det tager lidt overhånd. Hun får lidt klap i røven, og vi hygger os, smiler Frederik Skovbjerg i videoen, som kan ses over artiklen.

Det får Mark Bøgelund til at juble.

- Hørte du klasket, hørte du klasket, Tess?, spørger han ellevild af begejstring, imens Tessie Skovly må fjerne en tåre.

Hun er overbevist om, hvad der sker i suiten.

- Ja, de gør det. Jeg kan ikke være herinde mere. Jeg kan ikke være herinde mere, siger hun og bryder sammen.

Det stopper dog ikke Mark Bøgelund, der lystigt fortæller de andre om, hvad der sker.

- Han ligger og spanker hende deroppe lige nu, fortæller han de andre fyre i villaen.

Se det frække klip i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 søndag til tirsdag og på streamingtjenesten dplay.