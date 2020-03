Fræk fest i villaen går helt amok

Der er dømt frække 'moves' og sexede stillinger, når der fyres op for et brag af en fræk fest i afsnit ni af Dplay-serien 'Ex on the Beach'.

Her prøver fyrene især at charmere sig ekstra meget ind på de flotte piger i villaen, og det gør de med stor stil.

Realitybabe scorer hit-sanger

Især 'Ex on the Beach'-deltageren Asbjørn er i hopla. 'Tyren fra Kolding', som han kalder sig selv, er nemlig ikke bange for at vise pigerne og især Ditte, hvilke frække tricks han har i ærmet.

- Drengene har haft en lille plan - og piger, hvis I bare vil læne jer tilbage og nyde det, så vil det bare være perfekt, siger Asbjørn i afsnittet, inden han kommer med en opfordring til pigerne.

- Piger, gør jer klar! Nu starter alle jeres våde drømme, lyder det i overbevisende stil fra den tårnhøje tyr fra Kolding.

Se også: 19-årige Jeppe: - Kan snakke trusserne af alle piger

Spørgsmålet er dog bare, om drengene også formår at imponere det kvindelige køn i løbet af aftenen.

Se om drengenes frække mission lykkes øverst i artiklen. Du kan se 'Ex on the Beach' på Dplay.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I forvejen har deltagerne i 'Ex on the Beach' svært ved at holde fingrene fra hinanden. Video: Discovery Networks Danmark