Fræk sexleg på dansk tv

Der er gang i den fra start i den nye sæson af 'Ex on the Beach'. Se klippet her

'Ex on the Beach' har premiere søndag aften, men allerede nu kan man få et smugkig på, hvad der venter i den nye sæson, og meget tyder på, at det bliver, som det plejer: liderligt.

Programmet er kendt for at indeholde utroligt meget sex, og de nye deltagere holder sig ikke tilbage. I søndagens afsnit har deltagerne lige mødt hinanden, da 26-årige Ditte Lee får en god idé, så de kan lære hinanden at kende.

- Vi kan også vise vores yndlings-sexstilling, lyder forslaget til de andres store begejstring.

Og så går de ellers i gang, som de kan ses i klippet over artiklen.

Elsker jagten: Sådan scorer jeg

Ditte Lee er dog en snu rad, for hun har allerede fået et godt øje til Nicklaes og med den frække leg, kan hun vise sig frem fra sin bedste side.

- Der er måske en lille bagtanke ved at vise min göt (røv, red.) og lige ryste den lidt. Jeg håber, Nicklaes synes, den er juicy, siger hun med et kækt smil.

Se hvordan det går i videoen over artiklen, hvor man også kan se en 69'er kikse til Robins store skuffelse. 'Ex on the Beach' kan ses på Dplay fra 1. marts.